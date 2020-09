Éclosion de COVID dans une clinique de dépistage

Une clinique de dépistage de la COVID-19 de Saint-Jérôme a été contrainte de fermer mardi en raison d’une éclosion du coronavirus.

Quatre membres du personnel de la clinique du CISSS des Laurentides ont été infectés par le virus. Ainsi, tous les employés qui ont travaillé à la clinique sont priés de se faire dépister à leur tour.

Selon l’enquête épidémiologique, il y a peu de chance que les patients qui ont fréquenté l’endroit aient été contaminés.

La microbiologiste-infectiologue Caroline Quach-Thanh croit que la contamination s’est produite au sein même de l’équipe médicale. La COVID n’aurait donc pas été transmise à cause d’un patient.

«Là où il y a un risque de contamination possible, c’est surtout dans les interactions entre les membres du personnel, souvent aux heures de dîner ou aux pauses», raconte la Dre Quach-Thanh.

Ce sont dans ces moments où les gens baissent leur garde, selon elle.

«On a tendance à se rapprocher à l’intérieur du deux mètres prescrit, parce que ce sont des collègues et on fait moins attention. On pense que tout le monde est propre et n’est pas infecté», pour l’épidémiologiste.

La Dre Caroline Quach-Thanh a profité de l’occasion pour faire un rappel de l’importance de ne pas relâcher les mesures, malgré l’écœurantite ressentie au sein de la population.

«On est tous écœuré de ce virus-là, moi inclus, mais on n’a pas le choix que de se parler et de dire ‘’écoutez on n’a pas le choix, il faut continuer à faire attention’’ parce que la minute où on baisse la garde, on le voit, ça recommence à se transmettre», explique-t-elle.

En soirée mardi, on procédait à la désinfection des lieux afin que l’établissement puisse rouvrir le plus rapidement possible. La clinique du CISSS des Laurentides à Saint-Jérôme espère même être en mesure de rouvrir dès mercredi.