Équipe Labeaume: report du traditionnel cocktail de financement automnal

En raison de la pandémie, Équipe Labeaume a décidé de remettre «à une date ultérieure et indéterminée» son traditionnel cocktail de financement qui devait se tenir le 21 octobre.

C’est ce que la formation politique municipale a fait savoir mardi après-midi par voie de communiqué de presse.

«Plusieurs options ont été examinées, notamment la tenue d’un événement virtuel en remplacement du rendez-vous habituel au Terminal de croisière, mais ultimement la décision de prendre une pause est la meilleure», a fait savoir la direction du parti.

Régis Labeaume a mentionné que «plusieurs organismes communautaires connaissent des difficultés du fait que leurs plans pour leur campagne de financement sont chamboulés. C’est pourquoi je crois qu’il y a plus urgent que de donner à un parti politique».

Bon an mal an, ce cocktail de financement se tient habituellement au Terminal de croisière (Espaces Dalhousie) et réunit environ 500 personnes.