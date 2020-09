La fin d'une belle carrière pour le recruteur Claude Pelletier

Malgré son amour pour le baseball, le recruteur d’expérience québécois Claude Pelletier savait bien que la retraite allait sonner tôt ou tard.

Depuis quelques années, il acceptait des contrats d’un an à la fois. Or, l’organisation des Mets de New York a rompu ses liens avec lui.

La nouvelle a d’abord été rapportée, mardi, par le réputé journaliste Bob Elliott pour le compte du site spécialisé Canadian Baseball Network.

Pelletier, qui est maintenant âgé de 82 ans, a amorcé sa carrière comme recruteur avec les Dodgers de Los Angeles, au milieu des années 1980, avant de se joindre aux Mets en 1999.

Parmi ses grandes réalisations, Pelletier avait notamment convaincu les Dodgers de faire confiance au lanceur québécois Eric Gagné. Il avait précédemment eu des bons mots pour Marc Griffin. Chez les Mets, Pelletier a également contribué à l’embauche de nombreux Québécois ayant gravité dans les ligues mineures, dont Jonathan Malo, Emmanuel Garcia, Ivan Naccarata, Jean-Luc Blaquière et Raphaël Gladu.

En 2018, l’homme originaire de l’Abitibi a été élu au Temple de la renommée du baseball québécois.