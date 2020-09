Les étudiants de l'Institut maritime prendront le large malgré la pandémie

Trente-neuf étudiants de l'Institut maritime du Québec à Rimouski suivront un stage en eaux canadiennes afin de parfaire leur formation en navigation et en génie mécanique. Une expérience qui se vit différemment en cette période de pandémie.

Hans Stumpf et Dominique Renaud-Chiasson complètent actuellement leur formation en navigation à l'Institut maritime du Québec.

Avec la pandémie de COVID-19, l'expérience en mer est effectivement différente, mais rien pour dénaturer l'essence même de leur mission.

Un jour, coincés dans un port du grand nord canadien, Hans Stumpf a expliqué que les vivres commençaient à manquer à bord du navire.

Avec le resserrement des mesures de protection, les marins n’ayant pas droit de toucher terre, il a fallu contacter la compagnie pour laquelle il travaillait afin qu’elle organise une opération de ravitaillement en passant par les gens du village qui ont procédé à la livraison de provisions.

Dominique Renaud-Chiasson, qui a commencé son stage à bord du traversier qui effectue la liaison avec les Îles-de-la-Madeleine, devra attendre à l’été prochain pour compléter sa formation en mer en raison des retards occasionnés par la pandémie.

Malgré cette période d’adaptation, les 2 navigateurs n’étaient pas peu fiers de leur parcours à l’Institut maritime.

Pas assez de finissants pour répondre à la demande

Ce n'est pas tant la crise du coronavirus qui affecte l'industrie maritime que la pénurie de main-d'oeuvre qui s'accentue année après année. Au Québec, 4 000 emplois dans le secteur sont à pourvoir d'ici 3 ans.

L'Institut maritime accueille actuellement 350 étudiants dans les programmes de navigation, de génie mécanique, d’architecture navale, de logistique du transport, et de plongée professionnelle.

Le nombre de finissants est bien peu pour combler les besoins criants de main-d’œuvre.

La directrice de l’Institut, Mélanie Leblanc, a expliqué que les secteurs les plus touchés par la pénurie sont le génie mécanique et la navigation.

Pour répondre à la forte demande, Mme. Leblanc estime qu’il faut former un plus grand nombre d’officiers juniors qui vont demeurer plus longtemps à bord des navires.

La directrice a également mentionné que l'Institut maritime du Québec tente de s'entendre avec le fédéral afin de pouvoir accueillir des étudiants étrangers dans son programme de génie mécanique.

L’intérêt des étudiants étrangers pour l’obtention d’un diplôme en génie mécanique existe bel et bien, mais selon les règles actuelles, l’étudiant doit être détenir le statut de résident permanent ou de citoyen canadien. Cette exigence restreint les possibilités de recrutement de l’établissement.

Ironiquement, il reste encore plusieurs places à combler au sein du programme de génie mécanique.