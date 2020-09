Lévis: le fils d’un Hells Angels accusé d’avoir agressé sauvagement une barmaid

Le procès du fils d’un Hells Angels qui est accusé d’avoir agressé sauvagement et gratuitement une jeune barmaid dans un bar de Lévis en août 2019 a débuté, mardi, au palais de justice de Québec.

Nicholas David Caroll, 30 ans, qui est le fils du célèbre Hells Angels David «Wolf» Carroll, traîne derrière lui un lourd passé criminel.

En 2016, après un séjour de Carroll de deux ans et demi en prison, l’équipe de gestion qui devait l’évaluer pour savoir s’il était admissible ou non à une semi-liberté mentionnait que l’homme était toujours «peu tolérant aux frustrations» et «impulsif».

Un comportement qui semble être ressorti dans la nuit du 8 au 9 août 2019 alors que Caroll s’est rendu au Bar Le Chivas, situé à Saint-Jean-Chrysostome, sur la Rive-Sud de Québec.

Agression

Dans le cadre du procès, la poursuivante, Me Valérie Bélizaire-Joseph, a déposé en preuve la scène de l’agression qui a été captée par les caméras de surveillance de l’établissement.

On y voit Carroll se diriger derrière le bar principal de l’établissement puis prendre deux consommations.

Appelée à témoigner, la propriétaire du bar a mentionné que c’est à ce moment que son employée, «qui doit peser 98 livres et mesurer 5 pieds», est arrivée pour tenter de se faire payer.

«Il avait deux verres dans les mains et il a donné un coup de pied au ventre de ma barmaid qui est tombée au sol. Il a ensuite pilé dessus [la victime] et il a poursuivi sa route», a dit Dominique Duchesne, propriétaire de l’endroit.

Vidéo prise «hors contexte»

L’avocate de la défense, Me Anne-Marie Campeau s’est toutefois farouchement opposée à ce que la vidéo soit déposée puisque, selon sa prétention, la vidéo ne présentait que 7 secondes d’un coup pris «hors contexte».

«Le suspect ne fonce pas sur la serveuse. On voit une personne qui lève son pied et la serveuse qui arrive dessus, mais si c’est la dame qui saute sur l’individu et qu’il lui donne un coup, mon client peut alors parler de légitime défense», a-t-elle plaidé.

Le juge Stéphane Poulin a toutefois décidé d’admettre la vidéo puisque, selon lui, ce sera son rôle de soupeser la preuve «avec ses qualités et ses défauts».

Dans le cadre de son témoignage, la victime a admis s’en être «prise» à Carroll après l’agression «parce qu’elle voulait se défendre».

«J’étais en panique et j’ai décidé de ne pas me laisser faire, mais je ne suis ni agressive ni violente», a-t-elle ajouté.

Le procès doit se poursuivre le 9 septembre prochain.