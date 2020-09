L’inertie d’Ottawa décime les médias

Nos médias n’en meurent pas tous, mais tous sont frappés par l’inertie d’Ottawa devant l’implacable invasion des géants du net.

La semaine dernière, l’Association canadienne des radiodiffuseurs a publié un rapport qui aurait dû glacer le sang de nos parlementaires, en particulier ceux d’Ottawa qui sont les premiers responsables de la radiodiffusion.

Les prévisions du rapport sont catastrophiques. D’ici à six mois, 50 stations de radio cesseraient d’émettre. Avant la fin de l’an prochain, 150 autres pourraient se taire. Près de la moitié des 94 stations privées de télévision locale cesseraient leurs activités d’ici à 2023. Quelques-unes seront sauvées d’une mort plus hâtive grâce à leur affiliation à des réseaux plus solides comme CTV ou TVA.

Le glamour de la radio et de la télé est bel et bien mort. Rien n’est moins alléchant qu’un emploi en ce domaine. Des 8307 emplois qui existaient en télévision privée il y a 15 ans, il n’en reste que 4000. En radio, le quart des emplois actuels disparaîtront dans les deux ou trois prochaines années.

N’ACCUSONS PAS LA PANDÉMIE

La pandémie n’est pas étrangère à cette hécatombe, mais elle n’en est pas la cause. Dans tous les cas, elle ne fait qu’accélérer une mort appréhendée. En avril, en mai et en juin derniers, les recettes publicitaires ont diminué de moitié par rapport au même trimestre de 2019, mais elles avaient déjà diminué de moitié dans les années ayant précédé.

Comme vous l’avez déjà deviné, les radiodiffuseurs crient au secours. Non seulement ils veulent une aide financière immédiate au-delà de celle qu’ils reçoivent déjà, mais ils demandent que le CRTC adoucisse ses exigences réglementaires et qu’Ottawa lance sur-le-champ un examen approfondi sur l’avenir de nos médias.

À l’appui de leurs demandes, ils brandissent l’importance de l’information pour la démocratie. Ils n’ont pas tort, mais encore faudrait-il s’inquiéter d’une démocratie défendue par des médias vivant aux crochets de l’État. En ce temps de crise exceptionnelle, que le CRTC accorde quelques adoucissements, personne n’en souffrira. Mais il faut craindre que ces adoucissements perdurent une fois la crise jugulée. Je n’ose imaginer ce que seraient devenues notre radio et notre télévision privées sans les balises qu’impose le CRTC.

LE RAPPORT YALE RESTE SANS SUITE

Après l’interminable consultation du CRTC « Parlons télé », initiée en février 2014, Mélanie Joly, alors ministre du Patrimoine, a lancé un examen approfondi sur l’avenir de nos médias. Le rapport de Janet Yale et de ses experts (?) a été déposé le 29 janvier dernier. Rien ou presque n’a été fait depuis. Est-ce une grande perte pour la suite des choses ? À part un mandat plus global pour le CRTC et quelques changements structurels de nos organismes d’aide, le rapport Yale ne casse rien.

Même Radio-Canada, pour lequel le comité avait carte blanche, ne fait l’objet d’aucune recommandation originale concernant sa gouvernance et son mandat. Quant aux géants du net, la recommandation du comité pour leur participation financière à notre patrimoine audiovisuel tient littéralement du wishful thinking (vœux pieux).

Le rapport de l’Association canadienne des radiodiffuseurs démontre hors de tout doute qu’il faut s’attaquer d’urgence à la situation. Le comité qu’elle propose serait pertinent pourvu qu’il soit composé de véritables experts ayant une connaissance pratique de l’industrie et qu’ils puissent accoucher d’un rapport en quelques mois. J’y reviendrai dans ma chronique de jeudi.