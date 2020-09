Mort de Marylène Levesque: à quoi ont servi les dons?

SAGUENAY | Près de 17 000 $ ont pu été amassés lors de la campagne de sociofinancement lancée à la suite du décès tragique de Marylène Levesque, cette femme assassinée par un meurtrier récidiviste dans une chambre d'hôtel à Québec et dont la triste histoire avait touché toute la province.

La somme de 16 888 $ recueillie devait servir à payer les frais funéraires. Puis, le surplus serait remis à l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD), selon les informations reçues par J.-E..

Lorsque l’on additionne les frais funéraires, les frais de transaction sur la plateforme de sociofinancement et les honoraires pour la gestion de l’organisation de tout ce qui entoure les services funéraires, le total des dépenses est de 16 557 $. Ainsi, 331 $ devraient être remis à AFPAD.

Selon sa directrice générale, Nancy Roy, aucun montant ne lui a été remis pour le moment. Elle dit avoir seulement reçu les dons en argent faits au salon funéraire.

Mme Roy s'interroge aussi sur le pourcentage des frais de gestion et d’honoraires. Cette situation ouvre la discussion quant aux règles entourant les plateformes de sociofinancement puisque selon elle, il devrait y avoir plus de transparence. Tous les donateurs devraient savoir, peu importe la cause, à quoi ont servi les dons.

Le proche de la famille qui a mis en place cette campagne de socio financement a confirmé à l’équipe de J.-E. que les 331 $ seront remis prochainement à l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues.

Pour rappel, Marylène Levesque avait 22 ans lorsqu’Eustachio Gallese lui a enlevé la vie de 30 coups de couteau, en janvier dernier. L’homme sortait de 15 ans de prison après avoir été reconnu coupable du meurtre de sa conjointe en 2004, mais son agente de libération conditionnelle lui permettait de fréquenter des salons de massage érotiques. C’est là qu’il a croisé la route de Marylène Levesque, dont il est tombé amoureux fou et envers laquelle il a développé une obsession malsaine. Il est passé aux aveux et a décidé de plaider coupable le 26 février dernier.