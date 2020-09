Ottawa ajoute deux pensionnats autochtones à ses sites historiques

Le gouvernement Trudeau a ajouté mardi deux anciens pensionnats autochtones à la liste de ses sites historiques afin de reconnaître leur importance dans l’histoire du pays.

Il s’agit des anciens pensionnats de Portage La Prairie, au Manitoba, et de Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse.

«Les désignations des lieux historiques nationaux commémorent tous les aspects de l'histoire du Canada et nous poussent à reconnaître les moments tragiques de notre histoire commune qui définissent le Canada aujourd'hui», a dit par communiqué le ministre de l’Environnement et ministre responsable de Parcs Canada, Jonathan Wilkinson.

Le pensionnat de Portage la Prairie a fermé ses portes en 1975. Il a accueilli de nombreux enfants de la Première Nation Long Plain. Six ans après sa fermeture, le site a été légué à la Première Nation, qui en a fait un lieu de commémoration historique.

Le bâtiment porte aujourd’hui le nom de Rufus Prince, un ancien pensionnaire qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et est plus tard devenu chef de la Première Nation Long Plain.

«Ce site représentera toujours un passé horrible pour les survivants et leurs familles», a souligné Dennis Meeches, chef de la Première Nation de Long Plain.

L’ancien pensionnat de Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse, était le seul établissement du genre dans les maritimes. Il a été ouvert de 1930 à 1967 et servi à l’assimilation d’enfants mi’kmaw et wolastoqkew du Québec, de l’Île-du-Prince-Édouard, et du Nouveau-Brunswick.

«Bien que le bâtiment ne soit plus en place, nos survivants ont priorisé une désignation à titre de lieu historique national, et nous, en tant que communauté, aurons l'occasion de poursuivre notre parcours vers la guérison», a dit Tim Bernard, directeur exécutif du Centre culturel Mi’kmawey Debert.