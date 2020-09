Pas un sou de plus dans la cimenterie McInnis, dit QS

Le gouvernement du Québec ne doit pas mettre un sou de plus d’argent public dans la cimenterie McInnis, même si cela se solde par la vente du géant industriel à des intérêts étrangers, estime Québec solidaire.

«C’est un puits sans fond de gaspillage d’argent public. Plus un sou ne devrait être mis [dans cette usine]», a lancé la députée de Québec solidaire Ruba Ghazal.

Elle se dit en accord avec le premier ministre François Legault, qui a affirmé la veille que la construction de la cimenterie à Port-Daniel a été une «grave erreur» du Parti québécois et du Parti libéral. «Avec des centaines de millions en Gaspésie, on aurait pu créer bien plus que 200 emplois. On parle de plus d’un million par emploi», déplorait-il.

Les propriétaires actuels de la cimenterie, la Caisse de dépôt et placement et la famille Beaudoin-Bombardier, entre autres, veulent vendre. Votorantim, dont le siège social est à São Paulo, a entamé un processus formel pour acheter la totalité des actions. Béton provincial, de Matane, veut aussi acheter l’usine, mais sollicite 150 M$ d’aide gouvernementale pour le faire.

Sauf que Québec perdra l’«essentiel» de son investissement de 350 millions $ dans Ciment McInnis lors de la vente, rapporte Le Journal.

Il n’est donc pas acceptable d’en remettre davantage, estime Mme Ghazal. « On invite la CDPQ à favoriser des acheteurs du Québec. Mais le message fondamental, est de ne plus mettre plus aucun argent public dans la cimenterie. C’est un fiasco économique et écologique », a-t-elle lancé.