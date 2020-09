Québec injecte 44 millions $ pour agrandir des écoles en Estrie

Québec injecte 44,3 millions $ pour agrandir cinq écoles en Estrie, a annoncé le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge mardi matin.

L’investissement permettra entre autres l’ajout de 14 classes à l'École secondaire du Triolet à Sherbrooke. L’agrandissement permettra à l’école d'accueillir 406 élèves supplémentaires.

«C'est important d'avoir des milieux sains, a indiqué le ministre. On ne veut pas avoir des élèves chanceux dans de nouvelles classes et des malchanceux dans de vieilles classes. On veut des cures de rajeunissement pour que toutes nos écoles soient de belles écoles.»

L'agrandissement de l'École primaire du Parchemin à East-Angus (huit classes), de l'École primaire Marie-Reine de Sherbrooke (six classes et un gymnase), de l'École primaire Christ-Roi à Saint-Camille (six classes) et de l'École primaire Louis-Saint-Laurent de Compton (quatre classes) sont également prévus.

Les nouveaux fonds étant dorénavant disponibles, les centres de services scolaires seront invités à lancer des appels d'offres. Les travaux pourraient s'amorcer dans un an.

Les autres écoles de l'Estrie ne seront pas en reste. Un montant de 65,2 millions de dollars pour la rénovation de plusieurs bâtiments vient d'être alloué.