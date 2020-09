SiLO Communication: une nouvelle technologie juste à temps pour la crise

Le texte et le balado sur SiLO Communication suivront tout juste après ces quelques mots.

Fondée il y a six ans, SiLO Communication est une entreprise familiale qui offre des services de propulsion immobilière sur différents volets, et où le marketing immobilier se lie étroitement au web et à la technologie.

Avec les chantiers de construction en suspens durant un bon moment, la crise aurait pu être fatale pour SiLO Communication. Par chance, elle a lancé, peu de temps avant le début de la pandémie, un tout nouveau système de prévisualisation 3D.

Dans ce balado Entrepreneurs d’ici, Mercedes Coutu, directrice au développement des affaires chez SiLO Communication nous fait découvrir ce nouveau système et aborde le marché immobilier dans le contexte actuel.

«On peut dire qu’avant la crise, le marché immobilier à Montréal allait quand même très bien. [...] La crise a frappé quand même assez difficilement. Tous les projets immobiliers en construction ont été stoppés pendant au moins deux mois et nous en immobilier, c’est une période chaude et très active», explique Mercedes Coutu.

Plusieurs bureaux de vente ont ainsi complètement fermé durant la crise. D’autres ont tenté de conclure des ventes par téléphone, mais devaient composer avec divers enjeux, dont celui du lien de confiance brisé avec le vendeur et celui des visites virtuelles plus ou moins tangibles.

Un système concret et complet

Peu de temps avant la crise, SiLO Communication a pour sa part lancé un système, Smart Condo Plans, qui permet de voir un rendu 3D d’un bâtiment qui sera construit. De quoi tirer son épingle du jeu en temps de pandémie!

L’outil permet de sélectionner un étage, une unité et même de choisir une unité selon des filtres qui correspondent aux besoins de l’acheteur. L’orientation des pièces avec le soleil, les dimensions: cette technologie offre ainsi une version concrète et complète de futures habitations.

Ce volet technologique de SiLO Communication s’est par ailleurs ajouté au volet de magasinage en ligne déjà actif pour des maisons neuves et des résidences pour personnes âgées dans l’ensemble du Québec, ainsi qu’à leur offre de service-conseil plus développé auprès de courtiers immobiliers.

Passer à l’acte

«Étant donné qu’on offre des plateformes pour présenter l’offre immobilière, quand on était en pause, on a vu une augmentation de notre trafic de 60%, mais on voyait que les gens n’étaient pas prêts à aller faire une signature», soutient Mercedes.

Mercedes Coutu, directrice au développement des affaires chez SiLO Communication, explique comment la situation a évolué et comment le taux de conversion, de visiteurs en acheteurs, a augmenté au fil du temps dans ce balado Entrepreneurs d’ici.

Pour en savoir plus sur SiLO Communication, rendez-vous sur leur site web ou suivez leurs pages Instagram et Facebook.