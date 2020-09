Un manque de respect

Clément Diop n’a pas été tendre à l’endroit du Toronto FC quand il a abordé le jeu truqué tenté sur un tir de pénalité avorté en fin de première demie.

Alejandro Pozuelo n’a pas tiré et a laissé le ballon pour Pablo Piatti qui s’est amené trop tôt pour le frapper.

« Quand tu ne respectes pas le jeu, c’est ce qui arrive. Ils ont essayé de se voir trop beaux.

« Ils ont été trop arrogants et ils ont payé le prix. Un penalty on le tire. C’est ce qui arrive quand tu ne respectes pas ton adversaire. »

Équipe unie

Autant Diop que Thierry Henry ont mis l’accent sur la qualité de la performance collective au BMO Field.

« Ça nous tenait à cœur de prendre notre revanche et de prendre les trois points, a insisté Diop. L’équipe a fait un grand match collectif.

« On a été solidaires les uns des autres et on a démontré qu’on allait être ensemble quoiqu’il arrive. »

Henry a semblé particulièrement fier de voir ses hommes se serrer les coudes.

« On voulait montrer un autre visage et redresser la barre. On s’est battu en équipe. La dernière fois on est mort seul plutôt qu’en équipe. »

« Je crois que nous avons été la meilleure équipe ce soir », a ajouté le capitaine Jukka Raitala.

Du calme

C’était un des bons matchs de l’Impact, mais Thierry Henry a tenu à rester calme.

« Restons sur les pieds sur terre, ce n’est qu’un match. C’est vrai que ça peut être un match référence, mais on les rejoue bientôt.

« C’est une équipe qui domine l’Association Est, on a énormément de respect pour eux. Il ne faut pas s’enflammer, ce n’est qu’un match, mais ça fait du bien. »

Et dans tout ça, Henry semble avoir trouvé ce qui est son meilleur XI avec la formation d’hier soir, la même qui avait battu Vancouver il y a une semaine.

« Ce n’est pas qu’une question de formation, on s’ajuste en cours de match. On a été courageux avec et sans le ballon. »

Il a insisté sur l’effort défensif qui a été différent de celui offert vendredi dernier.

« On a défendu vers l’avant et dans ce temps-là, tu joues vers l’avant. »