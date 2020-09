Un nouveau salon de l'emploi en mars 2021

Un nouveau salon de l’emploi verra le jour en 2021. L’événement Salon emplois et entrepreneuriat aura lieu les 16 et 17 mars au Centre des congrès de Québec.

Le promoteur de cette activité, Richard Grondin, président de Fulljobs.ca, soutient que si l’événement ne peut pas être présenté physiquement à cause de la COVID-19, elle aura tout de même lieu, mais sous forme virtuelle.

M. Grondin, qui dirige le site d’emplois Fulljobs.ca lancé en janvier dernier, travaille déjà avec un modèle hybride puisque qu’il compte en faire un événement d’envergure provinciale. Cet événement s’ajoute à plusieurs autres activités qui poursuivent des objectifs similaires comme le Salon carrière et formation de Québec, la Foire de l’emploi et le Salon de l’emploi, organisé par l’Association de la construction du Québec.

«C’est plein de petites régions au Québec pour qui les salons de l’emploi ne sont pas accessibles», a affirmé M. Grondin.

D’une manière ou d’une autre, l’événement sera présenté de façon virtuelle pour rejoindre un plus grand public. Si les consignes sanitaires ne permettent pas la présentation du Salon au Centre des congrès de Québec, M. Grondin a déjà prévu le coup.

«Si le gouvernement ne coopère pas et qu’il ne veut vraiment pas, ce qui n’aurait ni queue ni tête qu’aucun salon ne puisse être présenté d’ici ce temps là, puisque cela mettrait l’économie encore plus sur le derrière, mais advenant qu’il n’y ait aucune possibilité, on va être 100 pour 100 virtuel», a-t-il indiqué.

Au total, plus de 350 kiosques seront mis à la disposition des exposants, selon les plans anticipés.

Centre des congrès

Depuis le début de la crise sanitaire, une quinzaine d’événements internationaux ont été reportés au Centre des congrès de Québec (CCQ) et le PDG du Centre, P-Michel Bouchard se réjouit d'une reprise des activités.

«Beaucoup de choses ont été reportées et non pas annulées. Nos carnets pour les deux prochaines années sont bons. Durant la pandémie, on a signé des contrats pour 2022 et 2023 comme à l’accoutumé», a indiqué P-Michel Bouchard, PDG du Centre des congrès de Québec qui était également présent à la conférence de presse de M. Grondin.

«Il faut que les gens se réhabituent à venir ici», a-t-il ajouté.

L’exposition immersive Imagine Van Gogh, qui a attiré plus de 60 000 personnes au cours de l'été, a amené de l’eau au moulin cet été au Centre des congrès qui a pu faire travailler une partie de ses employés.

«Avec la rentrée, on commence à proposer des espaces pour des réunions avec des repas suivant les règles sanitaires. Les gens commencent à devoir se revoir», a dit M. Bouchard.