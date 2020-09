Une décision sans appel d’offres public pour le Salon de jeux

Malgré les impacts financiers en lien avec les travaux d’aménagement et le coût du loyer, qui devrait être de plusieurs centaines de milliers de dollars par année, Loto-Québec n’a pas procédé à un appel d’offres public pour dénicher le nouveau site du Salon de jeux de Québec, à Beauport.

Jointe par Le Journal, la direction de la société d’État a confirmé ne pas être passée par les voies publiques avant de signer ce contrat. Elle refuse également de fournir le montant exact du loyer pour le Méga Centre Beauport, mentionnant que ce renseignement est de nature commerciale.

« Les raisons du déménagement ne sont toujours pas claires. Le manque de transparence est évident. Le fait qu’ils ont choisi de ne pas passer par appel d’offres, cela s’ajoute à la liste des questions auxquelles nous n’avons toujours pas de réponses », déplore le député libéral André Fortin.

« Clairement, on voit que c’est un dossier politique. Si nous avons choisi de ne pas procéder par appel d’offres, il faut nous expliquer les raisons », demande le porte-parole de l’opposition en matière de finances.

Pourparlers

Loto-Québec assure toutefois avoir fait un « exercice exhaustif afin d’identifier les sites potentiels à l’intérieur du corridor d’environ 15 kilomètres identifié par KPMG ». Hier, il n’a pas été possible de connaître les adresses qui ont été analysées.

La société d’État affirme avoir tenu compte lors de ses recherches de la superficie du local, du zonage, de la disponibilité, des espaces de stationnement ainsi que de l’accessibilité. Elle assure avoir eu des pourparlers avec différents promoteurs.

« Le site retenu du Méga Centre Beauport offrait la meilleure entente possible au niveau de l’investissement requis, des coûts d’opération et des termes du bail, et le meilleur potentiel d’affaires. Il était disponible pour la date d’ouverture souhaitée et il répondait à l’ensemble des critères de sélection que nous avions déterminés », répond le porte-parole Renaud Dugas.

Ce dernier ajoute que Loto-Québec avait utilisé la même procédure lorsqu’elle a porté son choix sur Fleur de Lys en 2014.

Une enquête ?

Le Salon de jeux devrait quitter le centre commercial à l’automne 2021. Depuis 2007, cet établissement a coûté près de 50 M$. Le bail, d’une durée de cinq ans avec options de renouvellement, a été signé avec l’entreprise manitobaine Canada Vie, appartenant, entre autres, à Power Corporation.

L’Autorité des marchés publics (AMP), qui a pour mission de surveiller les contrats, n’a pas voulu dire si une enquête pourrait être ouverte ou si des vérifications pourraient être effectuées concernant la démarche de Loto-Québec pour le déménagement du Salon de jeux.

« Loto-Québec est une entreprise du gouvernement au sens de l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière. De ce fait, elle est en partie assujettie à la Loi sur les contrats des organismes publics », a indiqué dans un courriel la porte-parole Karine Primard.