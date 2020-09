Victor-Lévy Beaulieu: 75 ans et toujours indigné

Victor-Lévy Beaulieu s’imaginait vivre jusqu’à 70 ans. Toute sa vie avait été organisée en fonction de cet âge-butoir, y compris ses économies. Il célèbre néanmoins ses 75 ans mercredi, le 2 septembre. Pas trop amer de dépasser l’échéance autoproclamée. Et, surtout, toujours indigné.

Sa santé «n’est pas si mal, a déjà été pire».

«Pour moi, c’est une joie d’avoir 75 ans. J’ai été un marathonien toute ma vie. J’allais voir des éditeurs avec mes manuscrits quand j’avais 15 ans; ça fait une mèche de temps! Il en est venu, des mots, de ça. Je suis content de ce que j’ai fait», confie Victor-Lévy Beaulieu en entrevue.

Dans du beurre

Victor-Lévy Beaulieu en a encore long à dire. Sur sa maison d’édition, les Éditions Trois-Pistoles, actuellement en «état d’arrêt temporaire» et qui, dit-il, joue son existence, question de subventions.

Sur la faible ferveur nationaliste, estime-t-il, du premier ministre François Legault. Sur l’exil ou l’érosion de fleurons importants du Québec comme le Cirque du Soleil ou Bombardier. Sur le peu de ressources allouées aux soins à domicile. Sur les manifestations contre le port du masque et autres mouvements «de facilité», peu signifiants dans l’époque.

«Avant, on manifestait pour des causes, ironise-t-il. Est-ce que le port du masque, ou pas, est une cause...? Excusez-moi, mais ça ne l’est pas. On parle de l’os, mais on ne parle pas de la moelle. Comme si on en avait peur. Notre société nage dans du beurre.»

Culture en perdition

Il déclame sur la gestion de la pandémie par les gouvernements.

«Dès le 15 février, on savait que ça s’en venait, observe-t-il au sujet de la COVID-19. Moi, j’ai même passé un après-midi à essayer de joindre monsieur le premier ministre, pour lui dire qu’il serait temps de voir ce que les Chinois avaient fait, parce que ça arrivait chez nous. Évidemment, je n’ai pas eu de réponse. Les gens à qui j’ai parlé ne semblaient pas du tout intéressés par ça.»

L’auteur en a aussi gros sur le cœur en ce qui a trait au traitement réservé à la culture chez nous. Écrite, surtout. Au «je-m’en-foutisme» ambiant à cet égard. Pourquoi le spectacle de la Fête nationale ne rassemble que des chanteurs? Pourquoi nos séries télévisées sont de plus en plus inspirées des «pétards» américains? Pourquoi son peuple a-t-il si «peur d’avoir peur»? Il en devient intarissable.

«Tout ce qui est écrit est en perdition quasi totale. Il y a de moins en moins de librairies qui promeuvent le livre québécois. On est dans un trou profond où la culture ne représente rien. On n’enseigne plus la littérature, comme on n’enseigne plus l’histoire [...] pour que ça coûte moins cher.»

«Des États qui coûtent moins cher comme le nôtre, ce sont de faux États, et qui vont le rester. Comme Québécois, ça m’enrage, parce qu’on aurait tellement de possibilités de s’affirmer comme peuple, par nous-mêmes, et pour nous-mêmes. Mais le vent n’est pas tout à fait à ça, parce que les gens "d’en haut" n’en veulent pas, ni d’un bord, ni de l’autre.»

«Quand tu organises une nuit du 24 juin avec plein de monde, qui représentent soi-disant le Québec d’aujourd’hui, et que tu oublies de mettre le drapeau du Québec... C’est plus qu’un signe, ça...», ajoute le féru indépendantiste.

«Une tragédie»

Au-delà de ses constats désabusés, Victor-Lévy Beaulieu continue d’écrire. Il a trois manuscrits en chantier. L’un d’eux porte sur la Chine, pays «de 6000 ans de culture», qu’il tient en hauts éloges. Ces écrits seront prêts bientôt. L’érudit ignore s’il les commercialisera lui-même ou dans une autre maison d’édition. Lui qui approche la centaine d’ouvrages voudrait se rendre à 101 titres publiés.

«Un clin d’œil à la loi 101. Ça serait drôle d’appeler mon dernier livre "101"», crâne-t-il.

En revanche, à la télévision, il juge ne plus avoir l’espace pour s’exprimer. D’ailleurs, il s’étonne que Radio-Canada ou ARTV ne présentent plus ses anciennes séries. «Ça, je n’ai jamais compris», argue-t-il. À ce sujet, à Radio-Canada, on a répondu à l’Agence QMI que la possibilité d’une rediffusion de L’Héritage, Bouscotte ou autre production signée Beaulieu n’est absolument pas écartée à court, moyen ou long terme.

Très peu pour le principal intéressé, qui se dit peu impressionné par notre actuelle télévision et ses fictions, qui se ressemblent toutes. Où on ne cherche qu’à «se faire des ami(e)s», se plait-il à badiner.

«On diffuse l’affreux remake des Pays d’en haut, qui est une tra-gé-die, du point de vue de la télévision, bourrée d’anachronismes. On a usurpé l’identité de personnages pour construire une série à l’américaine. C’est comme un feuilleton américain. Sans drapeau.»

Et la politique? Victor-Lévy Beaulieu considère en faire, à sa façon.

«Je n’ai rien contre personne, lance-t-il. Je n’en veux pas à mon faux pays d’être resté un faux pays. C’est parce qu’il n’a pas eu le courage. Il n’a pas compris que là-dedans résidait une grande fierté, qui donne l’élan, l’allant et l’avenant à un peuple.»

«Il n’est jamais trop tard pour faire un pays, jamais trop tard pour se rendre compte de ce qu’on est, et jamais trop tard pour imaginer ce qu’on pourrait être», offre VLB en guise de conclusion.

VLB en cinq séries marquantes

Race de monde (1978)

Après Les As, sa première offrande régulière à la télévision, VLB transportait son roman Race de monde au petit écran, dix ans après sa sortie en librairie. Des affrontements entre générations et classes sociales, lesquels constituent l’un des fondements de l’œuvre de l’écrivain, y étaient étalés à travers l’histoire de deux familles, les Beauchemin et les Picard. Race de monde mettait en vedette Michel Dumont, décédé récemment, ainsi que Paul Hébert, Monique Aubry, Raymond Bouchard et Jean-Luc Montminy.

L’Héritage (1987)

Probablement le téléroman le plus marquant de l’auteur, notamment en raison de ses personnages forts. L’inébranlable et cruel Xavier Galarneau (Gilles Pelletier) et ses enfants, le mal-aimé Miville (Robert Gravel), sa favorite Miriam (Nathalie Gascon), avec qui il entretient une relation incestueuse de laquelle naîtra un enfant, et Julie (Sylvie Léonard) et Junior (Yves Desgagnés), amoureux malgré leur lien familial, ainsi que l’homme-cheval Gabriel Galarneau (Aubert Pallascio), ont marqué l’imaginaire québécois, tout comme certaines expressions typiques de VLB. «Gonnebitch» et «Ostie toasté des deux bords», vous vous rappelez?

Montréal P.Q. (1992)

La corruption, Victor-Lévy Beaulieu la toisait en face bien avant les errements du Parti libéral de Jean Charest. Dans Montréal P.Q., le créateur dépeignait une vision de la société montréalaise post-Deuxième Guerre mondiale, où les dirigeants étaient moins purs qu’il n’y paraissait. Encore à ce jour, on n’a pas oublié Urbain Blondeau (Gilles Renaud), Mme Félix (Monique Miller) et son fils, l’Abbé Edmond Brisebois (David La Haye), et le chanoine Odilon Caron (Jean-Louis Millette).

Bouscotte (1997)

Bouscotte, c’était un jeune garçon (Julien Bernier-Pelletier) qui n’avait pas la langue dans sa poche et qui détestait son surnom. Mais Bouscotte était surtout un regard sur une féroce rivalité entre deux familles, les Beauchemin et les Bérubé, qui culminait avec le mariage de deux des leurs, Charles (Yves Soutière) et Léonie (Marie Lefebvre). Entre autres scènes poignantes, on retient celle où le patriarche Antoine Beauchemin (Gilbert Sicotte) revoyait son fils Charles après des années de froid. Guy Nadon avait remplacé le regretté Jean-Louis Millette dans le fauteuil roulant du personnage de Manu Morency après le décès de ce dernier, en 1999.

Le bleu du ciel (2004)

Le bleu du ciel était une expression qui revenait souvent dans les paroles d’Antoine Beauchemin de Bouscotte. VLB en a fait le titre de son dernier opus à la télévision, qui n’a hélas duré qu’un an. Karmel Bastarache (Paul Doucet) et Annette Garant (Mélaurie Fraser-Bastarache) y personnifiaient les parents de deux adolescents adoptés en Chine, impliqués dans un centre traitant les personnes aux prises avec des dépendances.