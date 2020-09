MATHIEU, Anita



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 31 juillet 2020, à l'âge de 97 ans 5 mois, est décédée madame Anita Mathieu, fille de feu monsieur Louis Mathieu et de feu madame Amanda Poulin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h45,Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mathieu Zizka (Nicole Roberge) et Roselyne Zizka; ses petits-enfants: Dominik Zizka (Myriam Poisson) et Mirko Zizka (Amélie Chevalier); sa belle-sœur Rita Fortin, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses 12 frères et sœurs. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au centre de recherche en cancérologie de l'Hôtel Dieu de Québec.