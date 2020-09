SIMÉON, Fernande



À sa résidence, le 17 août 2020, à l'âge de 82 ans est décédée dame Fernande Siméon, demeurant à Québec. Elle était la fille de feu monsieur Adélard Siméon et de feu madame Annette Perron. Elle laisse dans le deuil son ami bien-aimé: monsieur Robert Muller; sa fille: feu Christianne Gosselin; ses petits-enfants: Lynn, Ronald, Stéphane et Mélanie; son frère: feu Raymond (Pierrette Siméon), ainsi que plusieurs neveux et nièces, d'autres parents et plusieurs amis. La famille recevra les condoléances le samedi 5 septembre 2020 de 9h à 12h et de 13h à 17h au