Biden plie les genoux

Si Joe Biden pouvait se réjouir hier alors qu’on annonçait que sa campagne a cumulé récemment une somme de plus de 300 millions de dollars, il a cependant été forcé de jouer à l’équilibriste, une position précaire à deux mois du scrutin.

Depuis des mois le candidat démocrate n’a jamais raté une occasion d’appuyer la communauté noire et les minorités. Il a joint la parole aux actes en recrutant Kamala Harris comme colistière, cette dernière, tout comme Biden, soutenant les manifestations pacifiques qui défrayent la nouvelle depuis le début de l’été.

Le problème? On peut bien noter la présence de l’extrême droite et de miliciens armés sur le terrain, on ne peut fermer les yeux ou passer sous silence les gestes de violence et les provocations d’une faction de radicaux plus à gauche. Les manifestations ne sont pas que pacifiques et la peur gagne des segments importants de la population.

Depuis le début de sa présidence, et encore la semaine dernière pendant la convention républicaine, Donald Trump a toujours été conséquent. Il est le président de la loi et de l’ordre. On peut lui reprocher de jeter de l’huile sur le feu, de ne pas dénoncer l’extrême droite ou de manquer d’empathie à l’égard des victimes de la brutalité policière, on retient surtout son sens de la formule et la constance de sa vision.

De passage à Kenosha mardi, le président a apporté son soutien aux forces de l’ordre. Se refusant à reconnaître l’existence du racisme systémique chez les policiers, il a semblé banaliser les bavures policières en affirmant qu’il ne condamnerait pas les corps policiers pour quelques pommes pourries ou quelques individus qui craquent sous la pression.

Appliquant une stratégie tirée directement de son livre «The art of the deal», il a détourné la pression exercée sur son administration vers le camp adverse. Peu importe qu’il soit en poste depuis plus de trois ans maintenant, si la situation dégénère c’est en raison des radicaux de gauche que Joe Biden appuierait. Les Américains ne peuvent espérer vivre en sécurité s’ils élisent le candidat qui pactiserait avec des forces occultes.

On peut considérer que son argumentaire est ridicule et qu’il repose une fois de plus sur des théories du complot foireuses, son message porte et le président progresse dans les sondages. Il le sait et il en joue bien. Lorsque le feu est pris dans la maison, on ne cherche pas d’abord le responsable, on veut le pompier le plus proche. Donald Trump se présente comme ce pompier.

Joe Biden n’avait d’autres choix hier que de condamner la violence, le chaos et l’anarchie : « Piller, ce n’est pas manifester. Mettre le feu, ce n’est pas manifester. Rien de tout cela n’a à voir avec les manifestations. C’est de l’anarchie, un point c’est tout ».

Pour espérer se démarquer pendant cette crise, l’ancien vice-président doit faire dans la nuance et bien distinguer les manifestants légitimes des casseurs. Donald Trump ne s’embarrasse pas de ces nuances. En affirmant que la violence ne saurait être tolérée et en condamnant l’anarchie, Biden favorise indirectement le message de son adversaire.

La ville de Kenosha est située au Wisconsin. Cet état a échappé à Hillary Clinton en 2016 et il est à nouveau en jeu. Donald Trump s’est assuré de s’y présenter, renforçant son message et rassurant les citoyens inquiets des débordements.

À peine sorti de son confinement pour reprendre le sentier de la campagne, Joe Biden marche maintenant sur le fil de fer. L’équilibriste doit continuer de défendre la communauté noire et les victimes du racisme tout en assurant aux Américains qu’on peut manifester dans le calme malgré la présence d’un pyromane à la Maison-Blanche et la réponse violente d’une certaine gauche.