Blue Jays: Hyun Jin Ryu s’illustre face aux Marlins

Grâce à une solide performance de Hyun Jin Ryu au monticule et de Lourdes Gurriel fils au bâton, les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Marlins par la marque de 2 à 1, mercredi soir, à Miami.

Ryu (3-1) n’a concédé qu’un point, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en six manches aux frappeurs des Marlins. Il a également réalisé huit retraits sur des prises. Anthony Bass a assuré le sauvetage, son quatrième de la saison, alors avoir été parfait en neuvième manche.

Sur le plan offensif, Gurriel a été le meneur chez les Jays en frappant un circuit de deux points en cinquième manche. Rowdy Tellez a également marqué sur la séquence.

Garrett Cooper a produit l’unique point des siens à l’aide d’un simple. Sixto Sanchez a essuyé le revers chez les Marlins.

Les Jays se rendront maintenant à Boston où ils entreprendront dès jeudi une série de cinq matchs face aux Red Sox.

Michael Conforto propulse les Mets

À Baltimore, les Mets de New York ont mis fin à une série de cinq défaites en défaisant les Orioles par la marque de 9 à 4. Michael Conforto a été l’un des grands artisans de cette victoire avec sa production de cinq points.

Conforto a commencé sa journée de travail avec un circuit de deux points en première manche. Il est revenu à la charge en cinquième et en septième manches avec des doubles d’un point. En huitième, le voltigeur en a rajouté en claquant un simple productif.

En cinq présences dans le rectangle des frappeurs, Conforto a poussé la balle en lieu sûr à quatre reprises. Pete Alonso s’est également illustré chez les Mets en cognant son septième circuit de la saison.

David Peterson (4-1) a obtenu la victoire, lui qui n’a alloué que deux coups sûrs et autant de buts sur balles en quatre manches. La défaite a été portée à la fiche de John Means (0-3).

Un blanchissage pour les Phillies

À Philadelphie, les Phillies ont blanchi les Nationals par la marque de 3 à 0. Neil Walker a produit deux points à l’aide d’un simple tandis que Jay Bruce a complété le pointage pour l’équipe locale avec un circuit en solo.

Zack Wheeler (4-0) a brillé au monticule pour les Phillies, lui qui n’a alloué que trois coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et deux tiers. Brandon Workman a assuré le sauvetage. Max Scherzer (3-2) a encaissé la défaite chez les Nationals.