Bon aussi au golf

Félicitations à Steve Bernier, joueur professionnel de hockey (il a joué 637 matchs dans la LNH avec plusieurs équipes) qui a réussi un trou d’un coup, le 27 août dernier, au trou numéro 7 du club de golf La Tempête de Lévis. Steve, qui était accompagné lors de son exploit de Dany Guillemette, Pascal Pelletier et Hugo Allard, a utilisé son fer 6 sur une distance de 185 verges.

Trois fois plus grand

Photo courtoisie

Le président de Pièces d’auto Transit, Stéphane Guay (photo), surveille présentement le grand chantier d’agrandissement des installations du siège social de l’entreprise sur la rue Jean-Marchand, à Lévis. Transit, fondée en 1971, la plus importante entreprise de distribution de pièces automobiles dans l’est du Canada, offrant un vaste choix de pièces et accessoires pour automobiles, camions légers et remorques, triplera sa superficie, passant de 50 000 pieds carrés à plus de 150 000 pieds carrés. L’investissement, de l’ordre de 18 M$, devrait permettre l’embauche de 100 nouveaux employés et au chiffre d’affaires de croître de 30 à plus de 100 M$.

Un outil innovant pour les personnes handicapées

Photo courtoisie

C’est dans une perspective d’innovation technologique que le Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) a lancé récemment l’AppLOAD, une application web permettant aux personnes ayant des limitations fonctionnelles d’adhérer rapidement à un logement adapté. Un outil innovant pour contrer la crise du logement et l’accessibilité aux personnes handicapées. L’application est accessible sur www.appload.ca. Sur la photo, Dominique Salgado, directeur général du CAPVISH, en compagnie de Julien Fontaine, chargé de projet.

Soutien majeur de RBC

Photo courtoisie

En plus de soutenir les événements-bénéfices de la Fondation Jonction pour Elle, dont le déjeuner brunch du printemps et le Concours Chantons pour Elle qui se tient à l’automne (tous deux annulés en raison de la pandémie), la Banque Royale du Canada (RBC) a répondu à la demande de sa directrice des comptes, services financiers à l’entreprise, Myriam Robitaille, de donner une contribution de 5000 $ à la Fondation. Ce puissant financier vient pallier l’absence de cueillette de fonds générée par la tenue d’événements-bénéfices et va permettre la poursuite de la mission humanitaire de la Fondation de venir en aide à la maison d’hébergement La Jonction pour Elle. De gauche à droite, sur la photo, à l’avant : sœur Monique Paradis, v.-p. du CA de la Fondation Jonction pour Elle, et Myriam Robitaille, directrice de comptes, services financiers à l’entreprise RBC. À l’arrière : Denis V. Bouchard, président de la Fondation ; Michelle Paré, directrice générale de la Fondation ; et Guylaine Pagé, v.-p., services financiers à l’entreprise RBC.

Anniversaires

Photo courtoisie

Guy Laliberté (photo), président fondateur du Cirque du Soleil en 1984, 61 ans... Jean-François Tremblay, vice-président BMW Lévis et BMW – MINI Ville de Québec, 58 ans... Salomé Corbo, comédienne québécoise (Caroline Laplante dans Unité 9), 44 ans... Gerry Duplain, membre et archiviste du club de golf Royal Québec de Boischatel (retraité d’Hydro-Québec), 93 ans... Mario Tremblay, ailier droit du Canadien (1974-1986), instructeur-chef (1996-1997) et analyste à RDS, 64 ans... Scott Moir, patineur artistique canadien, 33 ans... Salma Hayek, actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américaine, 54 ans... Keanu Reeves, acteur canadien, 56 ans... Victor-Lévy Beaulieu, romancier, dramaturge, auteur de téléromans et éditeur, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 2 septembre 2010. Roland Arpin (photo), 76 ans, ancien directeur général et fondateur du Musée de la civilisation de Québec... 2014. Steven Sotloff, 31 ans, journaliste américain, deuxième otage assassiné en représailles à l’intervention militaire de la coalition internationale en Irak et en Syrie... 2013. Gérard Paradis, 92 ans, acteur et chanteur québécois... 2013. Jacques Henripin, 87 ans, un des instigateurs de l’étude démographique du Québec... 2006. Clermont Pépin, 80 ans, compositeur, pianiste, professeur et administrateur... 2002. Claude Larochelle, 71 ans, journaliste sportif québécois.