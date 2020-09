Conçue ici, la montre médicale VTLAB de VitalTracker est vraiment impressionnante

Cette nouvelle montre médicale appelée VTLAB développée par l’entrepreneure Azadeth Dastmalchi, diplômée en génie biomédical de l’université d’Ottawa, a déjà remporté un prestigieux prix décerné par Mitacs, un organisme national dédié à l’innovation et à la recherche.

Basée à Montréal, sa jeune entreprise VitalTracer nous dit par la voix de sa représentante que la montre médicale intelligente sera éventuellement produite en masse et vendue au public vers l’année prochaine, d’ici à ce que les essais cliniques soient terminés.

Sept signes vitaux suivis en permanence

D’après le communiqué, «la montre intelligente VTLAB se porte confortablement au poignet car elle est conçue pour mesurer en permanence la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène du sang, la température du corps et les signaux d’électrocardiogramme (ECG) et de photopléthysmographie (PPG).

Ce qui la distingue des autres solutions de suivi à distance, c’est sa capacité à effectuer l’ensemble des tâches à l’aide d’une montre intelligente rentable et à faible consommation, sans avoir besoin d’utiliser un brassard pour mesurer la tension ou une tablette.»

En deux mots, cette montre va beaucoup plus loin que ce qu’offrent les montres intelligentes Apple Watch ou Fitbits.

Adaptée aux soins longue durée

Selon l’entrepreneure Dastmalchi, «initialement, notre idée consistait à combiner les biocapteurs et l’intelligence artificielle pour surveiller la tension artérielle au niveau du poignet, mais nous avons rapidement découvert que notre approche se prêtait bien au suivi d’autres signes vitaux».

Montre VTLAB de VitalTracker

Population vieillissante et Covid-19

Cette montre est particulièrement bien adaptée à la population des boomers à l’aube de leur retraite, des personnes âgées et des gens qui souffrent de problèmes récurrents de la Covid-19.

«Grâce à sa capacité à suivre les signaux biologiques sous une forme facile à porter, la montre intelligente de VitalTracer peut assurer une surveillance en temps réel des symptômes s’apparentant à ceux de la grippe tels que la fréquence cardiaque, la fièvre, la toux et une augmentation du sommeil afin que les cas de COVID-19 puissent être détectés le plus tôt possible et isolés efficacement.

«En parallèle, la montre intelligente peut surveiller l’hypotension, la faible saturation du sang en oxygène et les fièvres récurrentes pour suivre les résidents d’établissements de soins de longue durée testés positifs de manière proactive afin d’améliorer les soins qui leur sont prodigués et d’obtenir de meilleurs résultats.»

Le marché du suivi médical à distance et celui de la population en général représentent ensemble un potentiel économique énorme. Il suffit de jeter un coup d’œil au marché des Apple Watch pour s’en rendre compte.

C’est aujourd’hui même que Mme Dastmalchi reçoit de Mitacs le prix Entrepreneure sociale.