Consommations de drogues chez les jeunes: «Ce qui circule en ce moment c'est dégueulasse»

Geneviève Pettersen s'inquiète de l'impact de la consommation de drogues chez les jeunes.

Lors de son rendez-vous quotidien avec Benoit Dutrizac, mercredi, l'animatrice de QUB radio a pointé du doigt les adultes qui, pour certains, donnent un mauvais exemple aux jeunes.

«Qu'est qu'on montre comme exemple à nos enfants. Chez nous, le soir, je bois du vin et des cocktails, [ce qui fait que] nous les introduisons à la consommation très tôt et qu'ils associent consommation, fun et soirées entre amis dès leur plus jeune âge. Est-ce qu'on va se surprendre que les adolescents aient le goût de consommer comme leurs parents.»

