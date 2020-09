Contre-offre pour l’hiver

Il y aura des séries dramatiques originales à Noovo. Mais pas tout de suite.

La pandémie de COVID-19, qui a paralysé la production télé pendant plusieurs mois, plus tôt cette année, explique l’absence de titres inédits en fiction au calendrier automnal du diffuseur. La direction a toutefois annoncé qu’elle avait commencé les tournages de Contre-offre, sa toute première série originale.

Produite par Pixcom (Alerte Amber, La faille), cette comédie mettra en vedette Marie-Soleil Dion, Normand D’Amour, Pierre-Yves Cardinal, Noémie O’Farrell et Antoine Vézina. On y suivra un groupe d’agents immobiliers qui tentent de garder la tête hors de l’eau. Une diffusion est prévue cet hiver.

D’autres tournages devraient se mettre en branle sous peu.

Grille horaire

La grille d’automne de Noovo en fiction n’est pas inintéressante pour autant. Au contraire. Les séries Transplanté (avec Laurence Leboeuf et Ayisha Issa), Cardinal (avec Karine Vanasse) et Pour toujours, plus un jour (avec Pier-Luc Funk et Catherine Brunet) valent toutes le détour si vous ne les avez pas déjà vues sur CTV, Vrak, Super Écran ou Crave.