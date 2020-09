GOULET, Bernard



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Bernard Goulet à l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1er août 2020, à l'âge de 52 ans. Il était l'époux de madame Suzanne Poisson et le fils de madame Louisette Bernard et feu monsieur Pierre Goulet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 4 septembre 2020 de 13 h à 15 h.Tel que demandé par la Direction de la santé publique, le port du masque sera obligatoire et les mesures de distanciation devront être respectées en tout temps pour la sécurité de tous. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne; ses fils: Charles (Allexandra Allard) et Antoine ainsi que son petit-fils adoré William; ses frères et sœurs: Manon (Claude Ferland), Julie (Denis Maillé), feu Simon et Mathieu (Nathalie Bilodeau); son beau-père ainsi que sa belle-mère: Roger Poisson et feu Pierrette Ferland; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poisson: Alain (Linda Poitras) et Richard (Karyne Ouellet); ses filleul(e)s : Guillaume Maillé et Marguerite Goulet ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité d'oncologie et des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur attention bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (inscrire fond : Cancer CRCEO HDQ), 405-1825, boulevard Henri-Bourassa, Québec (Qc), G1J 0H4, tél.: (418) 525-4444, via internet: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire