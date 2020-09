Déjà une dernière chance de se faire valoir pour certains joueurs de l’Océanic

RIMOUSKI | À peine cinq jours après le début du camp d’entraînement, le match préparatoire de ce jeudi face aux Remparts de Québec s’avère déjà la dernière chance de se faire valoir pour certains joueurs de l’Océanic de Rimouski puisque des coupures seront annoncées par la suite.

Le plan initial était de permettre aux joueurs qui n’étaient pas en uniforme mardi à Québec de jouer jeudi. Or, le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, a mentionné mercredi matin que quelques joueurs, notamment des attaquants, soignent des petits bobos. «Rien de grave, des blessures de début de camp d’entraînement qui pourraient les empêcher de jouer jeudi».

Un premier retranchement

Une première vague de coupures devait être annoncée mercredi, mais les petits bobos ont incité l’équipe à retrancher un seul joueur. L’attaquant de 18 ans Charles-Thomas Larochelle ira étudier au Collège St-Lawrence et évoluera dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire du même établissement.

Christophe Chiasson s’impose

L’attaquant de 18 ans Christophe Chiasson, des Îles-de-la-Madeleine, semble plus costaud que l’an dernier sur la patinoire. «Oui, il a pris du volume. Il est rendu à six pieds et 200 livres. C’est un gars qui fait bonne impression et qui revient de loin. Nous l’avions rétrogradé dans le junior AAA aux Fêtes l’an passé, mais il a toujours fait partie de nos plans. C’est un gars réceptif et le fun à diriger», a commenté Serge Beausoleil.

Photo Alexandre D'Astous

Son compagnon de trio de mardi à Québec, Jérémie Jacob, a également bien fait. «C’est un joueur de 19 ans à qui on veut donner une chance. Il nous a été prêté par le Titan de Bathurst et nous leur enverrons un choix au repêchage advenant qu’il se taille un poste avec nous. Il avait marqué sept buts à 17 ans avant de connaître une saison difficile l’an dernier», a mentionné le grand manitou des opérations hockey de l’Océanic à propos du seul buteur du match de mardi à Québec.

Lutte chez les 20 ans

L’Océanic compte sur cinq joueurs de 20 ans à l’entraînement. Comme Anthony D’Amours et Andrew Coxhead ont bien fait comme joueurs de 20 ans mardi, la pression sera maintenant sur les épaules de Nathan Ouellet et Creed Jones. Justin Bergeron sera de la formation, à moins d’une transaction. «Nous avons cinq joueurs de 20 ans de grande valeur et il n’est pas question de les envoyer à rabais», précise Serge Beausoleil qui n’exclut pas garder quatre 20 ans après la limite de dimanche.