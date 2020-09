Des aînés ne veulent pas s’enfermer une autre fois

Plusieurs aînés ne cachent pas leur crainte face à l’éventualité qu’une deuxième vague frappe le Québec, à l’automne, qui pourrait être dramatique pour cette partie de la population.

« J’espère vraiment que s’il y a une deuxième vague, ce ne sera pas aussi dur. Ça me fait peur, mais j’espère que le monde va écouter [les consignes] », exhorte Jeannine Thériault.

La femme de 88 ans vit seule dans son logement à Montréal.

Pour elle, comme pour de nombreux aînés, la crise du coronavirus a été un vrai chamboulement. Du jour au lendemain, les activités ont été annulées et les sorties interdites.

Mais outre l’angoisse de devoir de nouveau s’enfermer chez soi, c’est aussi la crainte de contracter la maladie, qui a fait plus de 5762 morts au Québec, qui plane.

Dans la province, plus de 91 % des personnes décédées de la COVID-19 avaient plus de 70 ans. Et même si 68 % des décès sont survenus dans des CHSLD, 17 % ont eu lieu dans des résidences pour aînés et 10 % à domicile.

Pas juste le confinement

Louise Dolbec, qui vit dans une résidence pour aînés dans la métropole, redoute autant le confinement que la deuxième vague qui pourrait commencer dès l’automne.

« Dans [la résidence], il y a 330 appartements et on a eu de la chance de n’avoir eu aucun cas encore. Mais là, j’ai peur que le virus rentre et qu’on nous le transmette », explique la femme de 78 ans.

Elle dénonce les gens moins respectueux des consignes sanitaires dans la rue.

Même chose pour Louise Lambert, 70 ans, qui est confinée dans son appartement depuis le mois de novembre à cause d’un emphysème sévère, une grave maladie respiratoire.

Pour Éric Côté, coordonnateur aux bénévoles à l’organisme Les Accordailles, la première vague a déjà eu des effets dévastateurs sur la santé et le moral des aînés.

Mobilité et dépression

Photo Clara Loiseau

« On voit que certaines personnes ont vraiment régressé. Certains qui marchaient très bien ne marchent presque plus. Il y a eu une grosse perte de mobilité, mais aussi beaucoup de dépressions », constate-t-il.

Julie Lévesque, conseillère scientifique à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), abonde dans le même sens. Selon elle, il n’y a pas de doute qu’un autre confinement aura des conséquences graves sur la santé des aînés.

« Ça va provoquer plus de souffrance chez les personnes aînées, c’est très néfaste pour la santé de ces personnes, même si elles n’attrapent pas le virus », conclut Mme Lévesque.