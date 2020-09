Digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac: poursuite contre les responsables des travaux en 1979

Évoquant un vice caché, l’assureur de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a intenté une poursuite contre les responsables des travaux d’endiguement en 1979, la firme Gendron Lefebvre et les entités leur succédant.

La municipalité a souligné par communiqué mardi sur son site web que les responsables des travaux «ont commis d’importantes erreurs dans la conception et la construction de la digue».

«L’ensemble des excavations, forages et puits exploratoires réalisés après la rupture de la digue ont permis de dévoiler un vice caché affectant celle-ci, démontrant la présence de matière organique, de lits de sable et d’une couche de débris dans le remblai de la digue, et ce, dans la section spécifique où s’est produite la brèche (...) » précise le communiqué, qui cite un extrait de la poursuite.

Pour rappel, dans la soirée du 27 avril, la digue qui devait contenir les eaux du lac des Deux Montagnes a cédé et inondé un quartier complet en l’espace de seulement quelques minutes, semant ainsi un vent de panique dans le secteur.

Dans leur requête, l'assureur de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac fait valoir que c’est ces «matériaux perméables non-conformes » qui auraient permis l’infiltration graduelle d’eau dans le remblai, provoquant un phénomène d’érosion interne.

Ils insistent également pour alléguer que ce vice caché «n’aurait pu être décelé par des inspections visuelles de la digue».

Commentant la poursuite, la mairesse Sonia Paulus a soutenu que les citoyens de sa ville «ont droit à la vérité».