Et Cayden Primeau dans tout ça?

L’arrivée du gardien Jake Allen à Montréal a sans doute réjoui plusieurs partisans du Canadien, mercredi. Or, la nouvelle a assurément été moins bien accueillie par différents gardiens de l’organisation, dont Cayden Primeau et Charlie Lindgren.

À 21 ans, Primeau est encore jeune et l’Américain doit voir beaucoup d’action afin de poursuivre son développement. Ceci dit, le jeune homme ne souhaite certainement pas demeurer dans la Ligue américaine, avec le Rocket de Laval, éternellement.

«J’ai toujours tenté de ne pas regarder trop loin, avait indiqué Primeau, lors d’une entrevue accordée au «Journal de Montréal» en mai dernier. Je vis dans le moment. Je ne sais pas à quoi le futur ressemblera. Je peux simplement m’améliorer durant la saison morte. À l’automne, on verra ce qui arrivera.»

Avec l’acquisition d’Allen, l’avenir de Primeau semble définitivement à Laval. Pourtant, la saison dernière, le jeune gardien a déjà goûté une première fois à la Ligue nationale de hockey. Il avait fait ses débuts, le 5 décembre 2019 au Centre Bell, contre l’Avalanche du Colorado. Primeau avait alors effectué 32 arrêts dans une défaite de 3 à 2. Six jours plus tard, toujours devant les partisans montréalais, il récoltait sa première victoire en carrière quand Ben Chiarot avait marqué en prolongation pour permettre au CH de battre les Sénateurs d’Ottawa par le pointage de 3 à 2. Primeau avait repoussé 35 rondelles au cours de cette rencontre.

Cédé au Rocket plus tard dans la semaine, le jeune gardien a poursuivi sa campagne dans la Ligue américaine. Nommé sur la formation étoile des recrues, il a complété sa première saison chez les professionnels avec un dossier de 17-11-4, une moyenne de buts accordés de 2,45 et un taux d’efficacité de ,908.

Peu d’espoir pour Lindgren

L’arrivée d’Allen est forcément plus inquiétante pour Lindgren, qui a encore une saison à écouler à son contrat avec le Canadien pour un montant de 750 000$. Dans son cas, l'homme masqué de 26 ans a été limité à six matchs avec le CH, la saison dernière, et 16 autres avec le Rocket. La nouvelle n’a rien non plus pour réjouir Michael McNiven, qui est pour sa part âgé de seulement 23 ans.

À l’autre bout du spectre, il semble que la transaction d’Allen pourrait permettra au gardien finlandais Ville Husso, un choix de quatrième ronde au repêchage de 2004, de faire le saut dans la LNH, avec les Blues. La saison dernière, Husso a très bien fait avec le Rampage de San Antonio, dans la Ligue américaine.