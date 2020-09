«Il est un vrai pro» -Le DG des Blues

Après avoir pratiquement porté le Canadien sur ses épaules au cours des 10 dernières saisons, Carey Price pourra enfin souffler un peu. Ce ne sera pas un luxe pour le Tricolore s’il souhaite que son joyau, maintenant âgé de 33 ans, ait du gaz dans le réservoir pendant plusieurs autres saisons.

Lorsqu’il prendra place au bout du banc, Price n’aura pas à craindre de voir sa soirée de congé prendre fin abruptement parce que son adjoint n’aura pas été en mesure de faire le travail.

Il ne sautera pas dans la mêlée avec la pression de ne pas avoir le droit d’échapper un seul point parce que son coéquipier n’est pas foutu de gagner un match quand il voit de l’action une fois aux deux semaines.

Et s’il se blesse, il pourra prendre le temps de guérir.

Ultimement, Price aura à ses côtés ce qui semble être un fichu de bon gars.

« C’est un vrai pro. Quand Jordan Binnington s’est amené, il l’a soutenu. Binner a connu un excellent parcours qui a culminé par une splendide poussée en séries éliminatoires [les Blues ont gagné la coupe Stanley en 2019], a raconté Doug Armstrong, le directeur général des Blues, en point de presse. Jake a non seulement soutenu Jordan au moment où il se faisait les dents dans la LNH, mais il a également été d’un grand soutien pour ses coéquipiers.

« Le coéquipier de qualité qu’il est se veut le reflet de la personne qu’il est », a-t-il continué.

L’équipe d’abord

On peut croire le DG des Blues sur parole. Car, rares sont les gardiens âgés dans la fin de la vingtaine, moment de l’apogée de leur carrière, qui acceptent de céder le poste de numéro un qu’ils détiennent depuis quelques saisons.

« J’avais le choix d’accepter la situation et de foncer ou de bouder. J’ai choisi de faire passer l’équipe avant moi », a indiqué Allen à propos de ce moment de sa carrière.

« Ça s’est avéré une bonne chose tant pour l’équipe que pour moi. J’ai joué du hockey solide pendant la dernière année et demie et j’ai eu la chance de faire partie d’une équipe championne de la coupe Stanley », a-t-il ajouté.

Sauf que c’est un rôle qui n’est pas de tout repos. Les entraîneurs de gardiens prétendent souvent que le gardien substitut travaille beaucoup plus au cours d’une saison que le gardien de partant puisque c’est lui qui se tape toutes les heures supplémentaires à l’entraînement.

« Ce n’est pas facile et j’ai abordé la situation en souhaitant relever ce défi. Il faut que tu respectes le rôle qu’on te donne. Même si ça implique de demeurer 25 minutes de plus à la fin d’un entraînement ou de passer deux semaines et demie sans jouer de match », a déclaré le choix de 2e tour des Blues en 2008.

Cheminement mental

À la lumière de ses propos, Allen semble avoir fait tout un cheminement sur le plan mental depuis l’épisode de janvier 2017, où la direction des Blues lui avait conseillé de demeurer à la maison alors que l’équipe s’apprêtait à partir pour un voyage de trois matchs. Allen avait rejoint ses coéquipiers pour la dernière joute de ce périple.

« Au cours des dernières années, j’ai vraiment mieux compris, en tant que personne, ce dont j’avais réellement besoin sur la glace et hors de la patinoire. Ce qui marche pour moi et ce qui ne marche pas, a raconté Allen en répondant à l’évolution de son jeu au fil des ans. Il y a des soirs où tu te sens moins bien et où ça va moins bien, mais tu dois te concentrer ce qui fonctionne. J’ai vraiment travaillé sur cet aspect au cours des dernières années. »