La chaine de restaurants L'Gros Luxe vendue

L’entreprise québécoise Foodtastic a mis la main sur la chaine de restaurants L'Gros Luxe ainsi que sur la Rôtisserie de Joliette, mercredi.

«L'Gros Luxe est une excellente bannière québécoise et nous sommes excités de l'accueillir dans la famille Foodtastic. Nous sommes heureux de pouvoir aider un tel concept à travers ces moments difficiles qui ont affecté plusieurs restaurants», a affirmé le président et chef de la direction de Foodtastic, Peter Mammas, par communiqué.

Il espère faire croitre cette marque qui a trois établissements à Montréal, un à Longueuil et un autre à Québec.

«Le concept de L'Gros Luxe nous permet de convertir plusieurs restaurants et nous étudions déjà plusieurs sites à travers le Grand Montréal. Permettre la réouverture de plusieurs restaurants fermés à cause de la pandémie fait aussi partie de nos plans», a ajouté le patron de Foodtastic.

Le créateur de L'Gros Luxe, Alex Bastide, restera en place puisqu’il conservera des actions dans cette bannière.

«Avec le support financier de Foodtastic, nous allons maintenant pouvoir continuer notre expansion à travers le Québec», a précisé Alex Bastide.

Foodtastic a aussi acquis la Rôtisserie Joliette, située dans la ville du même nom dans Lanaudière. Cet établissement a été fondé par la famille Benny, qui avait créé les Rôtisseries Au Coq ainsi que les Rotisseries Benny, qui appartiennent maintenant à Foodtastic.

La compagnie québécoise a également annoncé l’ouverture d’un restaurant Big Rig Kitchen and Brewery dans la région de Toronto.

Foodtastic possède notamment les bannières La Belle et La Bœuf, Monza, Carlos & Pepe's, Souvlaki Bar et Nickels. Spécialisée dans le franchisage, elle encadre plus de 95 restaurants qui génèrent 180 millions de dollars en ventes annuellement.