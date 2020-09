Max Domi veut rester à Montréal selon son nouvel agent

Le dossier Max Domi fait beaucoup jaser dans l’entourage du Canadien de Montréal par les temps qui courent, surtout que celui-ci a renvoyé son agent Pat Brisson pour maintenant faire affaire avec Darren Ferris. Ce dernier a confirmé que son client désirait rester dans la métropole québécoise.

«Je connais Max et sa famille depuis qu’il est gamin, a mentionné Ferris au journaliste de TVA Sports Louis Jean, mercredi. Je peux dire qu’il adore Montréal et qu’il souhaite sincèrement y demeurer. C’est l’équipe qui décidera dans quelle direction elle veut aller. La dernière saison a été difficile pour Max, mais il n’y a pas d’animosité envers l’équipe.»

Pour plusieurs, cette décision du numéro 13 avait été prise sous le coup de l’émotion et n’était pas sans rappeler le dossier Max Pacioretty d’il y a deux ans. L’ancien capitaine du Tricolore avait lui aussi quitté Brisson pour Allan Walsh avant d’obtenir son transfert vers les Golden Knights de Vegas.

Brisson, lui, a assuré à Louis Jean qu’il s’agissait d’une décision purement professionnelle et que Domi et lui s’étaient quittés en bons termes.

«Il n’y a aucune animosité entre Max et moi, a-t-il indiqué. Nous avons encore une bonne relation. Il a fait beaucoup de sacrifices en raison de son diabète. Cela requiert de l’énergie et de l’émotion. Juste d’aller dans la bulle était exceptionnel. Je vais toujours être derrière lui et je lui souhaite la meilleure des chances.»

