Milieux naturels: Laval veut protéger 14 % de son territoire

Laval ambitionne de protéger 14 % de son territoire, valoriser le patrimoine fluvial et augmenter le couvert forestier, à la faveur de l’adoption de trois plans directeurs visant à transformer le territoire en une ville plus verte.

La Ville de Laval concrétise ainsi l’une des promesses de la vision stratégique «Laval 2035: urbaine de nature», en mettant en œuvre la Trame verte et bleue, un projet central dans le schéma d’aménagement et de développement révisé.

«La Trame verte et bleue est un agent de changement, par la mobilisation des intervenants et des citoyens, qui fera de Laval une ville plus verte où il fait bon vivre», a indiqué mardi Marc Demers, maire de Laval.

Les trois plans directeurs adoptés portent sur la foresterie urbaine, les parcs et les espaces publics et la mise en valeur des milieux naturels.

Le premier plan poursuit l’objectif d’augmenter l’accessibilité aux îlots de fraicheur, porter l’indice de la canopée (bois et arbres isolés) à 27 % du territoire d’ici 2035 et créer un Fonds de l’arbre.

Le plan directeur des parcs et espaces publics place la population au cœur de la planification et la réalisation des espaces d’aménagement récréatifs, en créant des milieux de vie à l’échelle humaine.

Outre la valorisation du patrimoine fluvial, la Ville de Laval projette d’offrir 10 mètres carrés par habitant de superficie récréative dans les parcs et les espaces publics.

Le plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels propose, lui, de cibler à terme la protection de 14 % du territoire lavallois, densément urbanisé.

«Ce projet contribuera à la réalisation des grandes ambitions municipales en environnement, soutenant l’objectif de la convention internationale sur la diversité biologique», a mentionné l’administration Demers dans un communiqué.

Avec 308 parcs et espaces publics, Laval accroît l’étendue de ses espaces protégés, accessibles et aménagés ou créés, en offrant notamment un réseau de sentiers pédestres et quelque 450 km de sentiers cyclables.