Monter dans le train quand il passe

Quand le train des séries passe, il faut embarquer dedans !

Ce sont les paroles qu’un vieux sage du baseball majeur m’avait dites à mes débuts comme journaliste affecté à la couverture des Expos en 1969, et c’est toujours vrai aujourd’hui.

Souvenez-vous des Nationals de Washington, qui, par souci de la santé de leur as Stephen Strasburg, ne l’avaient pas utilisé en 2012, et ils avaient été éliminés en série de division par les Cards de St. Louis.

La saison 2020 n’est pas une saison ordinaire. Les règles du jeu ont été modifiées et l’accès aux séries a été élargi.

Et c’est pourquoi les Blue Jays de Toronto ont embarqué dans le train.

Normalement, l’équipe de la Ville Reine n’aurait pas été dans la course aux séries dans une saison de 162 matchs. Cette campagne-ci en aurait une autre d’apprentissage pour les jeunes joueurs. Mais dans une saison de seulement 60 matchs et avec huit clubs de chaque ligue admise en séries, c’est bien différent.

La troupe de Charlie Montoyo peut vraiment envisager une participation aux éliminatoires, mais en raison de diverses blessures, elle a connu des difficultés dans le premier tiers de la campagne. Sauf qu’après une trentaine de rencontres, les Jays sont au plus fort de la course.

Pour concrétiser leurs espoirs, il fallait corriger certaines lacunes, surtout chez les lanceurs partants.

Transactions

J’étais déçu lorsqu’ils ont mis la main sur le gros cogneur Daniel Vogelback, qui n’a d’autre rôle à jouer que celui de frappeur de choix. Pourtant, les Jays ont dans leurs rangs des gars comme Rowdy Tellez, Teoscar Hernandez et Vladimir Guerrero Jr, qui peuvent remplir ce rôle adéquatement.

Par contre, j’ai bien aimé la transaction qui a amené le lanceur Taijuan Walker de Seattle à Toronto, mais celle de Robbie Ray, le gaucher des Diamondbacks, représente un coup de dé. L’instructeur Pete Walker, des Jays, devra trouver une solution pour régler son manque de contrôle puisqu’il a accordé déjà 31 buts sur balles et 9 circuits en seulement 31 manches.

Les Jays ont aussi obtenu Ross Stripling, un droitier de 30 ans des Dodgers. Il montre une fiche de 3-1 avec une MPM de 5,61, ayant accordé 38 coups sûrs, dont 12 circuits en 33 manches et deux tiers.

En raison des blessures subies par Nate Pearson, Matt Shoemaker et Trent Thornton, Walker est un candidat idéal pour bien seconder Hyun Jin Ryu comme deuxième partant chez les Jays.

Finalement, l’acquisition de Jonathan Villar des Marlins est fort importante à mes yeux. Il n’a que 29 ans, est un frappeur ambidextre, polyvalent et un excellent voleur de buts (40 l’an dernier avec les Orioles). De plus, il a frappé 24 circuits en 2019. Il peut jouer à l’arrêt-court, aux deuxième et troisième buts et, à l’occasion, comme voltigeur. Son arrivée permettra aux Jays de ne pas précipiter le retour au jeu de Bo Bichette.

Depuis que les Blue Jays ont élu domicile à Buffalo, les frappeurs ont retrouvé tous leurs moyens, et ce, malgré l’absence de Bichette.

J’ignore si c’est parce que plusieurs joueurs des Jays avaient déjà évolué au Sahlen Field, mais ils se sentent en confiance et cela paraît. Hernandez est parmi les meneurs de la ligue au chapitre des circuits tandis que Grichuk a retrouvé son opportunisme en attaque.

La plus belle surprise, c’est Vladimir Jr qui, soudainement, s’est mis à frapper avec la régularité qu’on lui connaissait dans les filiales des Jays.

Padres : la bougeotte !

Enfin aucune équipe n’a été aussi active que les Padres de San Diego, qui ont conclu neuf transactions impliquant 24 joueurs !

Mais il faut se demander si cela pourra leur permettre de rivaliser avec les Dodgers de Los Angeles...

Esprit de solidarité

La décision des autres circuits majeurs d’emboîter le pas à la NBA dans la vague de protestations contre le racisme et la violence policière envers les minorités aux États-Unis était nécessaire.

Mais il ne faudrait pas que ce soit un feu de paille.

Les dirigeants des équipes de baseball doivent sérieusement songer à faire de la place aux Afro-Américains et aux Latins au sein de leur direction.

Chaque fois qu’un gérant ou un directeur général d’un club majeur perd son poste, le bureau du commissaire Rob Manfred insiste pour que des candidats des minorités soient sérieusement considérés.

Toutefois, les équipes donnent l’impression de suivre cette suggestion en accordant des entrevues à des candidats afro-américains ou latins, mais seulement pour sauver les apparences.

LA POLYVALENCE DE RON FAIRLY

L’ancien des Dodgers, des Expos, des Cards, des Blue Jays, des A’s et des Angels Ron Fairly avait la réputation d’être un excellent joueur de premier but et, surtout, d’être un frappeur opportuniste, ce qui lui avait valu le surnom de « Mr Clutch ».

Fairly, qui est décédé le 30 octobre 2019, était aussi un joueur polyvalent car il est devenu le premier joueur depuis Stan Musial à disputer 1000 matchs comme voltigeur et 1000 autres à l’avant-champ. Fairly a aussi la distinction d’avoir frappé son premier et dernier circuit la même date, soit le 12 septembre, mais à 20 ans d’intervalle (1958-1978).

YOGI BERRA, LE GÉRANT

Si on vous demandait qui a été le seul gérant à avoir mené les Mets et les Yankees aux championnats des ligues Nationale et Américaine ?

Le seul et unique Yogi Berra, en plus d’avoir été un receveur étoile, revendique cet honneur.

L’inimitable Yogi a dirigé les Yankees en 1964, en 1984 et en 1985, tandis qu’il a piloté les Mets de 1972 à 1975. Il a remporté le championnat de la Ligue américaine en 1964 et celui de la Ligue nationale en 1973.

Berra a été gérant durant 928 matchs et il a compilé une fiche de 484 victoires et 444 revers pour un rendement de ,522.

SPARKY ANDERSON, LE JOUEUR

L’ancien gérant des Reds de Cincinnati et des Tigers de Detroit Sparky Anderson n’aurait jamais aspiré à être admis à Cooperstown comme joueur, car il n’a joué que 152 matchs dans les majeures, soit avec les Phillies de Philadelphie, et a présenté un rendement de ,218, aucun circuit et 34 points produits.

Toutefois, comme gérant dans les majeures, il a compilé un dossier de 2194 victoires et 1834 défaites pour un rendement de ,545.

En neuf campagnes avec les Reds, Anderson a savouré deux conquêtes de la Série mondiale, et dans ses 17 saisons à la tête des Tigers, il en a ajouté une autre.

LA MALCHANCE DE DAVE STIEB

L’ancien lanceur des Blue Jays Dave Stieb a réussi un match sans point ni coup sûr, le seul de l’histoire de l’équipe, le 2 septembre 1990, un gain de 3 à 0 aux dépens des Indians de Cleveland. Mais rares sont ceux qui se souviennent que Stieb a lancé trois matchs dans lesquels il est venu à un retrait près de signer un tel exploit.

Dans l’intervalle de 12 mois, Stieb est venu à un retrait de réussir un match sans point ni coup sûr, soit le 24 septembre 1988 contre les Indians, le 30 septembre 1988 contre les Orioles et le 4 août 1989 contre les Yankees.