Paroisses de l'Est-du-Québec: difficile de recruter des curés

Un manque de relève dans les églises complique la quête de curés pour la tenue de cérémonies de funérailles. Cette pénurie se fait sentir dans l'ensemble des paroisses de l'Est-du-Québec et de la province.

Au cours des cinquante dernières années, le nombre de curés actifs au sein du diocèse de Rimouski a diminué de plus de la moitié. Cette problématique augmente parfois les délais pour ceux désirant tenir une cérémonie religieuse à l'église.

«Il y avait 343 prêtres dans le diocèse. Depuis 50 ans, on est rendu à 54 ou 55 prêtres. Seulement une vingtaine sont actifs et avec un certain âge», a fait savoir le vicaire général de l'Archevêché de Rimouski, Guy Lagacé.

«J'ai même entendu parfois un curé pour 13 ou 14 paroisses, donc ça devient très difficile de faire le travail pour eux», a souligné Jacques Gagné, directeur du Centre Funéraire Bissonnette.

La valorisation de la profession s'avère plus complexe de nos jours afin d'attirer la relève. La pratique religieuse est en déclin depuis plusieurs années au sein des familles québécoises et les bâtiments religieux se font plus rares.

«C'était une gloire pour les familles d'avoir un prêtre dans les familles, aujourd'hui ce n'est plus le cas», a indiqué le vicaire général.

«Avec tout ce qu'on a entendu ses dernières années avec les scandales et tout ça... Peut-être que ça devient moins attirant aussi», a ajouté M. Gagné.

Certaines familles ayant communiqué avec l'équipe de TVA Nouvelles ont fait part de leurs difficultés à trouver des curés dans la région au cours des dernières semaines pour la tenue de funérailles. Voyant que la paroisse n'arrivait pas à en trouver, certains ont choisis de prendre les devants en multipliant les appels.

«Il y a d'autres portes de sorties comme des diacres qui ont été formés. Il y a aussi d'autres personnes formées sans être diacres qui ont reçues une formation leur permettant de faire des services religieux», a expliqué Jacques Gagné du Centre Funéraire Bissonnette à Rimouski.

Les habitudes des gens ont toutefois changées. M. Gagné constate que les gens préfèrent davantage que l'événement se déroule au même endroit. La tenue d'obsèques se passe donc majoritairement dans les salons funéraires, ce qui diminue la nécessité de faire appel à un prêtre pour le déroulement de la cérémonie.

«Peut-être que dans deux ou trois ans il n'y aura qu'un prêtre par unité et que six prêtres en état de servir. Si l'église veut avoir des prêtres, elle va en ordonner quand ce sera le temps», a mentionné le vicaire général, qui ne se dit pas inquiet pour le moment de la diminution du nombre de curés.

Le diocèse compte actuellement sur des laïques et des prêtres provenant de l'extérieur pour prendre en charge leur communauté paroissiale et assurer la tenue de services religieux.