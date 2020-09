Premier Tech achète une compagnie française

La compagnie Premier Tech a fait des emplettes en France en se payant ArdTIC, une compagnie de Bordeaux.

Cette acquisition a été réalisée par sa division Digital, une première depuis sa création en 2018.

«ArdTIC se spécialise dans le domaine de l'informatique industrielle par la création et la mise en marché de solutions pour systèmes d'exécution de fabrication», a précisé Premier Tech par communiqué, mercredi.

La compagnie a souligné qu’avec cette transaction, elle accroit sa pénétration des marchés européens, tout augmentant ses activités en intelligence manufacturière en France.

«Jumelée au savoir-faire et à l'expertise grandissante de notre équipe, cette nouvelle acquisition nous permettra de toujours mieux répondre aux demandes et aux besoins de nos clients en misant sur le déploiement de solutions intelligentes, connectées et intégrées», a déclaré Martin Lambert, président de Premier Tech Digital.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.