Projet Maria-Goretti à Charlesbourg: des citoyens réclament un référendum

Neuf ans plus tard, la saga du projet immobilier Maria-Goretti pourrait bien reprendre alors que les citoyens pourront cette fois se prononcer par référendum contre la phase deux, après s’être vu refuser ce droit pour la phase un.

En 2011, les citoyens qui habitaient le quartier Maria-Goretti, à Charlesbourg, s’étaient mobilisés contre un projet immobilier d’édifice à condos. Ils n’avaient pas pu se prononcer par référendum. La Ville avait en effet invoqué l’article 74.4 de sa Charte qui prévoit qu’un projet de plus de 25 000 mètres carrés de superficie de plancher peut être exempté de la procédure référendaire. La première phase du projet, soit 63 condos, a été finalisée en 2013.

Phase deux

Cette fois, deux entreprises, Drolet Construction et Gestion immobilière Diamants, ont relancé le projet dans une phase deux. Selon des documents de la Ville, elle prévoit la construction entre l’avenue Paul-Comtois et le boulevard Cloutier, d’un autre édifice de 80 appartements locatifs de quatre à six étages, rattaché à celui déjà existant. Aussi, sur l’avenue Trudelle, on prévoit 15 maisons de ville de deux étages réparties dans trois bâtiments de chacune. Au final, le développement Maria-Goretti compterait 158 unités d’habitation.

Le promoteur assure sur son site Internet qu’il «vise une harmonisation à la fois avec l’immeuble existant, ainsi qu’avec la trame bâtie environnante» et qu’il s’adresse à une clientèle «cherchant tranquillité et confort à proximité de tous les services. Une place privilégiée est faite aux jeunes familles».

Résidents opposés

Mais cela ne plaît pas aux résidents voisins qui estiment que leur quartier a accueilli suffisamment de nouveaux logements. Ils peuvent maintenant s’opposer à l’adoption du plan de construction. La Ville de Québec a lancé la procédure de signature des registres qui s’adresse aux propriétaires, locataires et occupants des alentours. En tout, 112 signatures sont nécessaires pour demander la tenue d’un référendum.

«Les résidents s’opposent fermement à la construction de la phase 2 de 80 logements», affirme un groupe de citoyens dans un communiqué publié mercredi. «Ils considèrent que le quartier résidentiel Maria-Goretti a été suffisamment densifié notamment avec la hausse majeure de la circulation automobile trop près de l’école primaire et du Foyer et exigent de la Ville de Québec et du promoteur que le projet immobilier soit complété uniquement avec un projet plus respectueux et harmonieux avec le patrimoine déjà bâti.»

La date limite pour la signature de registres en ligne est le 15 septembre. Le résultat de la procédure de demande de scrutin référendaire sera publié le 16 septembre.