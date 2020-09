Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 3 septembre:

«Charlie et ses drôles de dames se déchaînent»

Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu sont de retour pour une deuxième explosive mission au cinéma. Les trois justicières friandes de déguisements en auront plein les bras avec une ancienne des leurs passée du côté sombre, pendant que les cadavres s’empilent.

Jeudi, 8 h, addikTV.

«L’espace qui nous sépare»

Long métrage de science-fiction qui voit le premier humain né sur Mars (Asa Butterfield) mettre les pieds sur Terre pour la toute première fois. En compagnie d’une fille intelligente et dégourdie (Britt Robertson), l’adolescent va tenter de retrouver son père biologique avant qu’il ne soit trop tard.

Jeudi, 19 h 30, TVA.

«Intouchables»

Place aux femmes qui gravitent autour des joueurs de hockey. La vie d’une épouse d’un de ces athlètes professionnels n’est pas toujours facile, comme en témoigne Michèle Pluze, qui a été mariée à Patrick Roy. Une groupie ayant une vaste expérience avec les joueurs se confie aussi à Marie-Claude Savard.

Jeudi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Station Potluck»

L’animateur Kevin Raphael se rend dans la cuisine de l’émission. L’occasion rêvée pour les chefs Stefano Faita et Hugo Saint-Jacques de concocter une lasagne spéciale, des burgers à la saucisse et du poulet frit agrémenté d’une sauce au whiskey. On reçoit aussi des conseils pour créer un minibar chez soi.

Jeudi, 21 h, Zeste.

«Ces gars-là»

Dans le premier épisode de cette comédie dramatique, Simon-Olivier Fecteau joue Simon, un nouveau célibataire dont la relation de sept ans est maintenant chose du passé. Son ami Sam (Sugar Sammy) tente alors de lui remonter le moral avec une sortie entre gars et entrevoit un bel été avec lui. Rediffusion.

Jeudi, 21 h 30, Z.

«La détresse au bout du rang»

La santé mentale des agriculteurs québécois est préoccupante. Plusieurs d’entre eux souffrent en silence. En s’arrêtant dans de nombreuses campagnes de la province pour tourner son documentaire, Stéphane Gendron est témoin d’une grande détresse, comme celle d’une famille ébranlée par le suicide.

Jeudi, 22 h, Canal D.

«Zone franche»

Juste à temps pour la rentrée scolaire, on s’interroge quant au possible caractère élitiste de l’école secondaire au Québec. Avec son système à trois vitesses - le privé, le public régulier et le public enrichi -, l’éducation dispensée dans la province fait l’objet de moult critiques pendant que plusieurs crient à l’injustice.

Jeudi, 23 h, Télé-Québec.