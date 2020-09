Ce matin en lisant votre Courrier, j’ai constaté une erreur dans votre réponse concernant la capacité d’obtention d’un médicament pour soulager le problème en titre : soit le Mirapex, dont l’indication première est dans le traitement de la maladie de Parkinson, et dont on a découvert un certain effet pour soulager le syndrome des jambes sans repos. Durant mes 37 années de pratique comme médecin de famille, ce ne fut jamais possible d’obtenir ce produit sans ordonnance, alors que vous écrivez « ... il s’obtenait dans le temps sans ordonnance. »

Gilles Labbé

Merci d’apporter ce correctif. C’est effectivement mon erreur d’avoir écrit « ... sans ordonnance » au lieu de « ... sous ordonnance ».