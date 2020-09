Un record québécois dans la mire de Philibert-Thiboutot et Desgagnés

Charles Philibert-Thiboutot et Jean-Simon Desgagnés tenteront d’établir une nouvelle marque provinciale au 5000 m sur route le 13 septembre à l’occasion du 10 km de l’Université Laval.

Les deux coureurs de demi-fond qui connaissent une saison estivale aux antipodes ont accepté la proposition de leur entraîneur Félix-Antoine Lapointe. « Jean-Simon connaît un très bon été et il affiche possiblement la meilleure forme de sa carrière, alors que je suis dans une forme ascendante après avoir été ennuyé par une blessure d’avril à juin, a raconté Philibert-Thiboutot. Ça va être un bon moyen de me tester. S’il n’y avait pas eu la pandémie, on aurait eu des projets différents. Puisque les voyages sont limités et que les compétitions se comptent sur les doigts d’une main, je suis content d’avoir la chance de prendre part à cet événement. »

Réussi en 2005 par le Montréalais Paul Morrison, le record est de 13 min 55 s. Ce dernier a notamment porté les couleurs des universités Princeton et du Texas dans la NCAA. « On va courir un à côté de l’autre et on va se pousser, a expliqué Philibert-Thiboutot, qui détient la marque provinciale sur piste de 13 min 30 s, réalisée en décembre dernier à Boston. C’est plus facile de viser le record à deux que seul. C’est un objectif réaliste. Je prévois qu’on va battre le record par dix secondes ou le rater par le même écart. Je ne suis pas dans la même forme qu’à Boston quand j’ai battu le record sur piste, mais je ne suis pas loin et Jean-Simon est dans une excellente forme, et il a réussi des records personnels cet été. On ne se fera pas de cadeau et je prévois une bonne bataille. »

Sur route, le record personnel de Philibert-Thiboutot sur 5000 m est de 14 min 4 s, lui qui a participé à l’épreuve de 1500 m des Jeux olympiques de Rio en 2016, où il a atteint la demi-finale.

Photo d’archives

Record personnel

Spécialiste du 3000 m steeple et fort d’un record personnel au 1500 m lors d’une rencontre au PEPS le 21 août, Desgagnés affiche une très bonne forme. « Je connais une très bonne saison, surtout au 1500 m, a-t-il indiqué. Ce fut une belle surprise de battre ma marque personnelle par 2,5 s. Si j’étais plus expérimenté et plus âgé, je pourrais être avantagé parce que je suis un spécialiste du 3000 m, mais ce n’est pas le cas. Charles est un des meilleurs coureurs de demi-fond de l’histoire du Québec et il possède une grande expérience. »

Projet réaliste

Desgagnés ne voit pas cette épreuve comme un face-à-face. « Ce n’est pas un duel comme plusieurs pensent, mais on va plutôt se pousser l’un et l’autre, a-t-il souligné. C’est un gros mandat de battre le record. C’est accessible, mais ça va être difficile. C’est très réaliste de croire qu’on pourrait terminer à 10 ou 15 secondes du record. Le parcours est plat et assez rapide. Si les conditions météorologiques sont bonnes, ça pourrait aller assez vite. »

En raison des contraintes reliées à la COVID-19, le nombre de coureurs est limité à 710 au total des trois distances (1 km, 5 km et 10 km).