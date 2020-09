BOURGOIN, Line



À l'I.U.C.P.Q., le 30 août 2020, à l'âge de 53 ans, est décédée subitement, Line Bourgoin, conjointe de Serge Croteau, fille de feu Fernand Bourgoin et de feu Viviane Julien. Elle demeurait à Lévis. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses filles: Jessica Croteau (Jean-Philippe Lemelin) et Karine Croteau (Jean-Philipe Vien); sa petite-fille Charlie-Rose; ses frères et soeurs: Gaétan Bourgoin (Suzanne Gamache), Denis Bourgoin (Diane Rivard), Mireille Bourgoin (Jean Lapointe) et Linda Bourgoin (Denis Matte); sa belle-mère madame Gaétane Miville (feu Léopold Croteau); sa belle-soeur et son beau-frère: Chantal Croteau (Gérald Desbiens) et Stéphane Croteau (Mona Bourdages); ainsi que ses neveux, nièces, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/).La famille vous accueillera auà compter de 12h.Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation physique. Cependant le nombre de personnes présentes à l'intérieur de la chapelle du complexe ne pourra excéder 50 personnes, les membres de la famille ayant priorités. Si vous désirez y assister, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://funeraweb.tv le lundi 7 septembre à 15h.