THOMASSIN, Yolande Paquet



Au CHUL, le 27 août 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Yolande Paquet, épouse de monsieur Jean-Paul Thomassin. Elle demeurait à Shannon. Madame Paquet laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Jean-Paul Thomassin, ses enfants: Jacques Thomassin (Nancy Arsenault), Carole Thomassin (Richard Gosselin) et Suzanne (Suzie) Thomassin; ses petits-enfants: Maude et William Thomassin, Anne-Marie et Véronique Gosselin, Philippe et Mireille Tremblay; ses arrière-petits-enfants: Lennox, Mila, Zoé, Ève et Laurence; sa soeur Gisèle Paquet; sa belle-soeur Pierrette B. Paquet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.