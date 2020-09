TURGEON, Thérèse



C'est avec beaucoup de chagrin et de peine que nous annonçons le décès de madame Thérèse Turgeon à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 mai 2020 à l'âge de 76 ans et 5 mois. Elle était l'épouse de Jean-Maurice Dumas, la fille de feu monsieur Paul-Émile Turgeon et de feu dame Lucienne Méthot. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures. Enseignante au primaire à L'Ancienne-Lorette pendant 34 ans, elle était aimée de tous ses élèves. Thérèse incarnait le cœur, le bonheur et la sérénité de toute sa famille et de ses ami(e)s. Elle était très fière de ses deux filles et de ses petites-filles. Sa passion et son amour de la vie ont fait d'elle une épouse, une mère et une grand-mère extraordinaire. Elle laisse un grand vide et manquera beaucoup à ses proches et à ses nombreux ami(e)s. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Mylène (Patrick Chevalier) et Marie-Eve (Yannick Fillion); ses quatre petites-filles adorées: Jessica et Laurie Chevalier ainsi que Marianne et Florence Fillion; ses frères et sœurs: feu Lucien, feu André, Hélène (Antonio Lebrun), Jacques (feu Pierrette Arcand), Albert (feu Madeleine Girard), Suzanne, Louise (feu Raymond Corriveau), Benoît et feu Gérard. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Solange Dumas, son filleul Dominic Vaillancourt, plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Un sincère remerciement également aux préposé(e)s, infirmier(ère)s et médecins, tout particulièrement à Dre Hudon pour les bons soins prodigués, leur gentillesse et leur dévouement. La famille recevra les condoléances aude 12h à 13h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (tél. : 418-525-4385, en ligne www.fondationchudequebec.org).Pour rendre hommage à Mme Turgeon, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com ou communiquer avec le