BERGERON, Claude



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 17 janvier 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Claude Bergeron, époux de madame Nicole Rocque. Il était le fils de feu Roger Bergeron et de feu Rhéa Laurendeau. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 14h au centre commémoratifÉtant donné la situation actuelle, la famille vous demande de respecter la distanciation recommandée.Monsieur Bergeron laisse dans le deuil son épouse Nicole Rocque; ses enfants: Josée et Sophie (Stéphane Boies); ses petits-enfants: Laurianne, Amélie et Philippe Boies; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu: Monique, Pierre et Gaëtan, ainsi que le beau-frère de feu Pierre. Un remerciement spécial au personnel du 5eme étage de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués ainsi qu'au service de transport Déssercom pour leur empathie et respect. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca