1, 2 et 3...

On me rapporte qu’Antonio Guillemette, qui est âgé de 90 ans et 11 mois, a réussi un trou d’un coup, le 20 août dernier au club de golf Lorette. L’exploit est survenu au trou numéro 15 du Lorette, une normale 3 de 124 verges, des jalons avancés, où M. Guillemette a utilisé son fer 7. C’est son 3e exploit du genre en carrière, ses deux précédents trous d’un coup étant survenus en 1985. Bravo Tonio!

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Bernard Painchaud et Denyse Bélanger (photos), de Québec, se sont mariés le 3 septembre 1960 à l'église St-Alphonse de Thetford Mines. Ils célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple a eu 3 enfants (Josée, François (décédé) et Claudia) et a 3 petits-enfants (Simon, Jamie Lee et Dylan). Denyse a fait carrière dans le monde hospitalier, à titre d’infirmière, et Bernard dans celui des assurances. Félicitations à vous deux.

70 ans de mariage

Photo courtoisie

Jacqueline et Paul Eugène Fontaine (photo avec la famille) ont célébré hier, le 2 septembre, leur 70e anniversaire de mariage. Le couple, qui habite la résidence Manoir et Cours de l’Atrium dans l’arrondissement Charlesbourg, a 6 enfants (Gaétan, Denise, Real, Sylvie, Jacques et Benoit; 13 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. Toutes mes félicitations.

Belles prises !

Photo courtoisie

Richard Lortie (à gauche) et Richard Mercier, de Québec, sont revenus enchantés de leur voyage de pêche au Lac Ontario récemment. Grâce à leur guide Tony Landry, les deux Richard sont revenus avec une dizaine de saumons dont quelques espèces de 26 livres. Histoire de pèche ?

Anniversaires

Photo courtoisie

Shaun White (photo), snowboardeur et skateur américain professionnel, 34 ans...James Neal, ailier gauche des Oilers d’Edmonton (LNH) 33 ans...Cristobal Huet, ex-gardien de buts de la LNH (Los Angeles, Montréal, Chicago et Fribourg en Suisse) 46 ans...Joane Labelle, chanteuse québécoise, 53 ans...Charlie Sheen, acteur de cinéma et de télé, 55 ans...Richard Huet, chanteur québécois, 74 ans...Armand Vaillancourt, sculpteur québécois né à Black Lake, 91 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 septembre 2019. Pierre Nadeau (photo), 82 ans, animateur, journaliste, producteur et grande personnalité de l’information à Radio-Canada, Radio-Québec et TVA...2018. Paul Koech, 49 ans, athlète kenyan spécialiste des courses de fond...2017. Walter Becker, 67 ans, bassiste et guitariste co-fondateur du groupe américain Steely Dan...2013. Daniel Jacoby, 71 ans, avocat québécois, Protecteur du citoyen (1987-2001)...2012. Michael Clark Duncan, 54 ans, acteur américain...2012. Michel Cailloux, 80 ans, auteur de Bobino...2011. Paul Vachon, 59 ans, cofondateur et directeur artistique du théâtre de l'Aubergine...2007. Steve Fossett, 63 ans, homme d'affaire, marin, aviateur et aventurier américain...2003. Gérard Thibault, 86 ans, le plus célèbre des cabaretiers québécois...1970. Vince Lombardi, 57 ans, instructeur des Packers de Green Bay...1968. Joseph-Alexandre de Sève, 72 ans, président de Télé-Métropole et de France Film.