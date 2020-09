ROY, Roger



À St Anselme, le 19 août 2020, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Roger Roy, époux de feu Linda Dumas, fils de feu Antonin Roy et de feu Annette Roy. Il demeurait à St-Anselme. Il laisse dans le deuil ses enfants: Sandra et Keven; son frère et ses sœurs: Laurette, feu Marcel, Lucy (Gilles Normand), Solange (Raphaël Moya), Hervé (Mariette Guillemette) et feu Michel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumas: Francine, France (Gilles Laverdière), Clémence (Jacques Turgeon), Marlène, Estelle (Gérald Pelchat), Jacinthe (Alain Cadrin) et Tony (Danie Chamberland); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC(https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don.