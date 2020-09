SIMARD, Marie-Thérèse



Au CHSLD de Baie-St-Paul, le 7 mai 2020, à l’âge de 73 ans et 9 mois, est décédée, dame Marie-Thérèse Simard épouse de M. Eddy Bouchard fille de feu dame Thérèse Godin et de feu M. Ludovic Simard. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance, auxvendredi le 4 septembre de 19h à 22h, le lendemain,jour des funérailles se rendre directementet l’inhumation se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux ses enfants: Sylvain (Valérie Lajoie), Roger (Marie-Ève Harvey) et son petit-fils Louis-Philippe Bouchard; ses frères et sœurs: Roland Simard (Hermance Lavoie), Alexina Simard (Ghislain Turcotte), feu Edouard Simard (Louisette Tremblay) et feu Jean-Marie Simard (feu Étiennette Harvey); ainsi que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs et autres parents et ami(es). La famille tient à remercier, Nancy Turcotte et Gaétane Simard pour toutes les attentions porter à son égard. De plus la famille souhaite remercier Dre Marie-Christine Chevrette ainsi que toute son équipe du CHSLD de Baie-St-Paul pour les bons soins prodigués ainsi que toute l’attention et le respect porté à leur mère. Compenser l’envoi de fleurs par des dons à l’Association des Bénévoles de Charlevoix. Les funérailles seront dirigées par