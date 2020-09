LESSARD, Ghislaine Giroux



À son domicile, le 24 août 2020, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédée dame Ghislaine Giroux, épouse de feu monsieur Maurice Lessard. Née à Beauport le 22 janvier 1936, elle était la fille de feu dame Marie-Anna Lessard et de feu monsieur Almanzar Giroux. Elle demeurait à Québec arr. Beauport.(boulevard Raymond). Madame laisse dans le deuil sa fille bien aimée Lynda; ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs: Adrien (feu Marguerite Gauvin), Jeannine (feu Adalbert Goulet), Jean-Guy (Raymonde Roy); tous les membres de la famille Lessard ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ghislaine était également la soeur de: Yvette (Laurent Dionne), Almanzar Jr. (Jocelyne Filion), Roger (Carmen Martin), Marguerite (Louis-Philippe Bégin), Marcel (Rolande Bédard), Robert, Raymond (Blandine Aubin), tous décédés. La famille remercie toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC Limoilou pour la qualité des soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél.: 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de: