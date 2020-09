SYLVAIN, Yvette



Au Centre d'hébergement et de soins de longue durée de l'Hôpital général de Québec, le 23 août 2020, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédée madame Yvette Sylvain, épouse de feu monsieur Léon Gignac et de monsieur feu monsieur JA René Paquin en premières noces. Elle était la fille de feu madame Marguerite Paradis et de feu monsieur Etienne Sylvain. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Portneuf.Elle laisse dans le deuil son fils René; ses petits-enfants: Steven (Synthia Beaulieu) et Karen (Julien Canet); leur mère Suzanne Maltais (Daniel Gaudreau) et son arrière-petite-fille Justine; les enfants de son époux: Michel (feu Carole Leclerc), Lorraine (Jean-Pierre Taillon) et Claude (Denise Langlois); les petits- enfants: Éric, Sandrine (Alexandre Marcotte), Anaïs (Luc Fiset), Vanessa (Frédérick Desroches) et feu Miguel; les arrière-petits-enfants: Anouk, Nicolas, Éloïse, Elliot, Justine, Adèle et Hubert. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs et les membres de leur famille: soeur Jeannine, Rita (feu Émile Grenier), Pierrette (feu Raymond Marois), feu Suzanne (feu Adrien Lapointe), Raymonde (feu Gilles Couture) et Louisette (André Coulombe); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquin: feu Madeleine (feu Patrick Ducharme), feu Pauline (feu Robert Fortin, André Côté), feu Marcel (feu Georgette Côté), feu Jean-Marie (feu Liliane Plante), feu Simone (feu Georges-Aimé Letendre), feu Joseph (feu Cécile Welsh), feu Eugène (feu Geneviève Germain), feu Napoléon (feu Jacqueline Ampleman, feu Marie-Paule Ampleman) et feu Jacques (Aline Bouchard); ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, les membres de la famille Maltais et plusieurs ami(e)s. La famille remercie chaleureusement les intervenants du Centre d'hébergement et de soins de longue durée de l'Hôpital général de Québec pour la qualité des soins apportés. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Téléphone : 418 525-4385 Site web : www.fondationduchudequebec.org.