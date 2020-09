SOUCY, Fernand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 août 2020, à l'âge de 99 ans et 3 mois, est décédé monsieur Fernand Soucy, époux de madame Cécile Martel. Il demeurait à St-Édouard-de-Lotbinière. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Cécile, ses enfants : feu Alain (Claudette Laliberté), Charles (Teresa Alvarez), Claire, Édouard (Céline Dulong); ses petits-enfants : Jérôme (Audrey Hébert-Semco), Bruno (Hélène St-Pierre), Juan Pablo (Tania Lévesque), Guillermo (Julie Lainesse) et Francisco (Marie-Hélène Janvier); ses 12 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Joseph (feu Bernadette Hardy), feu Thérèse (feu Xavier Hardy), feu Cécile (feu Roger Blais), feu André (Géraldine Côté), Henri-Paul (feu Rita Picard), feu Gabrielle (feu Charles-Auguste Bernard), Rita (feu Camille Lachance), Pauline (Paul-Émile Vermette), Roger (feu Pierrette Pilote); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martel : feu Rosaire (feu Dolorès Gravel), feu Marie-Marthe (feu Jean-Louis Leclerc), feu Télesphore (feu Marie-Stella Lemay), feu Gilles (feu Gisèle Chrétien), feu Étienne (feu Marthe Chiquette), feu Fleurette (feu James Quigley), feu Noëlla (feu Yvon Bernard) et Roch (Pierrette Laurendeau); plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.où la famille vous accueillera pour recevoir les sympathies à compter de 13h. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire