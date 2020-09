BILODEAU, Gisèle



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 22 mai 2020, à l'âge de 89 ans et 1 mois, est décédée de la Covid-19 madame Gisèle Bilodeau, fille de feu madame Yvonne Côté et de feu monsieur Alfred Bilodeau. Elle demeurait à Québec. Elle a eu une carrière exceptionnelle comme secrétaire de juge à la Cour du Québec, elle fût un pilier de l'Ordre Franciscain Séculier à Québec et de la Mission de l'OFS à Corail en Haïti.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle nous a quittés pour aller rejoindre ses frères et soeurs: Jean, Thérèse, Clément et Yvette. Elle laisse dans le deuil son frère Réal (Thérèse Audet) et sa soeur Denise (Pierre Asselin); ainsi que ses nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD St-Jean-Eudes pour les bons soins ainsi que les petites attentions à son égard durant son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Mission de l'OFS en Haïti au lien suivant: missioncorail-haiti.com, téléphone : 418-647-3134.